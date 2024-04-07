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NBA》史上第3人！約基奇打3節拿大三元寫紀錄 金塊退老鷹奪回西部龍頭

2024/04/07 12:14

約基奇。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊兩屆MVP明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天打完三節就繳出本季第25場大三元，率隊在主場以142：110大勝沒有少主T.楊恩（Trae Young）的老鷹，單場總得分創本季新高，衛冕軍金塊擠下灰狼奪回西部龍頭。

金塊約基奇今天對戰老鷹打完三節就提前打卡下班，全場13投6中，包括2顆三分球，繳出19分、14籃板和11助攻，生涯共累積130場大三元，在NBA史上排名第4，距離第三名的湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）只差8場。

約基奇上季繳出29場大三元，目前則是累積25場，他也成為NBA史上第3位生涯單季至少有兩季都繳出25場以上大三元的球員。

金塊今天下起三分雨，飆進23顆三分球，命中率高達56.1％，團隊投籃命中率更高達60.2％，除了約基奇有好表現，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進6顆三分球攻下全隊最高的24分，小波特（Michael Porter Jr.）貢獻4顆三分挹注20分，R.傑克森（Reggie Jackson）替補拿下18分，傷癒歸隊的J.穆雷（Jamal Murray）有16分、6助攻。

老鷹以卡培拉（Clint Capela）的19分、12籃板最佳，杭杭特（De'Andre Hunter）和波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）都進帳18分，D.穆雷（Dejounte Murray）則是繳出14分、12籃板的雙十數據。

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