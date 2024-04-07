晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德出賽僅23分鐘就砍下30分 七六人擊潰灰熊收下4連勝

2024/04/07 12:40

恩比德本場砍下30分外帶12籃板，幫助球隊擊敗灰熊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人作客迎戰灰熊，靠著近期回歸的恩比德（Joel Embiid）上場時間僅23分鐘，就砍下30分外帶12籃板的優異成績，一度領先多達27分，最終以116：96大勝傷兵累累的灰熊，收下近期的4連勝。

恩比德在上半場就展現火力，與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）合力砍下33分，包辦全隊一半的分數，以62：42大分差領先。易籃後，灰熊靠著小皮朋（Scotty Pippen Jr.）的帶領下，第3節拿下28分，在該節的分數還比七六人高，但無奈兩隊的分差差距過大，七六人即便在末節的出賽選手全是替補球員，灰熊仍無法有效追近比分，最終吞下敗仗。

小皮朋全場攻下灰熊全隊最高的24分、傑克森（GG Jackson）挹注17分緊隨其後、古德溫（Jordan Goodwin）進帳15分、佩雷拉（Maozinha Pereira）13分11籃板，板凳出發的辛普森（Zavier Simpson）也有14分入袋。

七六人部分除了恩比德外，共有3人得分上雙，先發的烏布瑞攻下17分，替補上場的道丁（Jeff Dowtin Jr.）與馬丁（KJ Martin）分別進帳11分5籃板與10分6籃板，另外七六人目前戰績為43勝35敗，與東部第6溜馬的勝差降至1場，仍有機會拿下直通季後賽的門票。

烏布瑞本場攻下17分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。