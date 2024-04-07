NBA》恩比德出賽僅23分鐘就砍下30分 七六人擊潰灰熊收下4連勝

恩比德本場砍下30分外帶12籃板，幫助球隊擊敗灰熊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人作客迎戰灰熊，靠著近期回歸的恩比德（Joel Embiid）上場時間僅23分鐘，就砍下30分外帶12籃板的優異成績，一度領先多達27分，最終以116：96大勝傷兵累累的灰熊，收下近期的4連勝。

恩比德在上半場就展現火力，與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）合力砍下33分，包辦全隊一半的分數，以62：42大分差領先。易籃後，灰熊靠著小皮朋（Scotty Pippen Jr.）的帶領下，第3節拿下28分，在該節的分數還比七六人高，但無奈兩隊的分差差距過大，七六人即便在末節的出賽選手全是替補球員，灰熊仍無法有效追近比分，最終吞下敗仗。

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小皮朋全場攻下灰熊全隊最高的24分、傑克森（GG Jackson）挹注17分緊隨其後、古德溫（Jordan Goodwin）進帳15分、佩雷拉（Maozinha Pereira）13分11籃板，板凳出發的辛普森（Zavier Simpson）也有14分入袋。

七六人部分除了恩比德外，共有3人得分上雙，先發的烏布瑞攻下17分，替補上場的道丁（Jeff Dowtin Jr.）與馬丁（KJ Martin）分別進帳11分5籃板與10分6籃板，另外七六人目前戰績為43勝35敗，與東部第6溜馬的勝差降至1場，仍有機會拿下直通季後賽的門票。

烏布瑞本場攻下17分。（美聯社）

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