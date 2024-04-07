晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼大比分慘敗後 洪總爆氣完苦笑：菜鳥仔要付的學費

2024/04/07 13:31

台鋼雄鷹總教練洪一中抗議漏踩壘包，衝上去與主審裁判發生推擠衝突。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨以0：12不敵富邦悍將，投、打、守狀況都不理想，吞下開季以來比分最懸殊的慘敗，總教練洪一中還在比賽後段爆氣出場向主審抗議；今接午場比賽，洪總賽前對於年輕球員在場上的失常表現，則苦笑說：「菜鳥仔要付的學費。」

台鋼先發投手陳柏清昨以2.2局失7分（責失2分）退場，團隊打線也僅敲出3支安打，但守備上就有3次失誤，而後援投手黃群還發生暗號記錯、導致捕逸情況。對於一連串失常，洪總表示，「一開始比賽緊張加興奮，疲勞度累積得很快，一般比較沒有經驗的球員集中力就不會很好，所以人家說菜鳥仔、菜鳥仔，就是這樣，無形中不必要的缺失就會跑出來。」

洪總昨8局上還因為向一壘審促請跑者是否漏踩壘包，卻交由二壘審來裁定，出場向主審抗議。「從我們在休息室的角度看出去，二壘審根本就沒有看到跑者有沒有踩一壘壘包嘛」，但洪總坦言，他出場除了是向裁判抗議，「也是拐一下氣啦，不然大家都打得死氣沉沉。」

洪總昨賽後只簡單提醒球員一定要把對比賽的專注度拿出來，不像去年在二軍時賽後都會圍圈講話，「因為去年是在訓練，賽後一定要檢討，現在不一樣，已經是上一軍戰場打仗了。」今午場比賽賽前台鋼取消打擊練習，洪總就是想讓球員多睡一點，希望今天比賽可以有較正常的發揮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。