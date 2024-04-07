中職》台鋼大比分慘敗後 洪總爆氣完苦笑：菜鳥仔要付的學費

台鋼雄鷹總教練洪一中抗議漏踩壘包，衝上去與主審裁判發生推擠衝突。（資料照，記者李惠洲攝）



〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨以0：12不敵富邦悍將，投、打、守狀況都不理想，吞下開季以來比分最懸殊的慘敗，總教練洪一中還在比賽後段爆氣出場向主審抗議；今接午場比賽，洪總賽前對於年輕球員在場上的失常表現，則苦笑說：「菜鳥仔要付的學費。」

台鋼先發投手陳柏清昨以2.2局失7分（責失2分）退場，團隊打線也僅敲出3支安打，但守備上就有3次失誤，而後援投手黃群還發生暗號記錯、導致捕逸情況。對於一連串失常，洪總表示，「一開始比賽緊張加興奮，疲勞度累積得很快，一般比較沒有經驗的球員集中力就不會很好，所以人家說菜鳥仔、菜鳥仔，就是這樣，無形中不必要的缺失就會跑出來。」

請繼續往下閱讀...

洪總昨8局上還因為向一壘審促請跑者是否漏踩壘包，卻交由二壘審來裁定，出場向主審抗議。「從我們在休息室的角度看出去，二壘審根本就沒有看到跑者有沒有踩一壘壘包嘛」，但洪總坦言，他出場除了是向裁判抗議，「也是拐一下氣啦，不然大家都打得死氣沉沉。」

洪總昨賽後只簡單提醒球員一定要把對比賽的專注度拿出來，不像去年在二軍時賽後都會圍圈講話，「因為去年是在訓練，賽後一定要檢討，現在不一樣，已經是上一軍戰場打仗了。」今午場比賽賽前台鋼取消打擊練習，洪總就是想讓球員多睡一點，希望今天比賽可以有較正常的發揮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法