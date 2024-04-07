中職》攜手林智勝持續進化 開轟擊中新版全壘打計數裝置即贈床墊

林智勝生涯全壘打計數裝置。（眠豆腐提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕林智勝職業生涯21年，全數貢獻於台灣，是土生土長的台製大砲，以累計303轟扛著中職史上全壘打王者的頭銜持續前進，今年每次上場打擊依然有機會刷新紀錄。同樣堅持台灣設計、台灣製造的本土品牌眠豆腐，也持續與味全龍球團合作打造新版的『NGAYAW AKE’COUNTER』林智勝生涯全壘打計數裝置，依然以持續進化、默默更新的「眠豆腐2.0床墊」為代表物，致敬大師兄棒球生涯不斷追求進化的強大意志。

2024球季『贏球龍好眠』活動好評持續！只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取『贏球龍好眠』獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。同時新版的『NGAYAW AKE’COUNTER』裝置落成，新球季一樣有提供味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊乙張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊乙張，歡迎球迷朋友多進場支持味全龍，回家還有機會讓你贏球更好睡。

請繼續往下閱讀...

而配合中華職棒今年全面實施的投球時間限制，注重休息品質的眠豆腐也與味全龍攜手合作，在天母主場外野的投球計時器上發揮創意連結，當比賽中客隊投手超時違規時，也特別因應對手製作了五款不同的違例動畫在大螢幕播放，期望能讓比賽節奏更加緊湊，同時也讓球迷能夠早點回家好好休息，養精蓄銳繼續為龍隊應援！

開轟擊中計數裝置即贈2.0床墊。（眠豆腐提供）

眠豆腐投球計時器廣告。（眠豆腐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法