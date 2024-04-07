晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》攜手林智勝持續進化 開轟擊中新版全壘打計數裝置即贈床墊

2024/04/07 14:03

林智勝生涯全壘打計數裝置。（眠豆腐提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕林智勝職業生涯21年，全數貢獻於台灣，是土生土長的台製大砲，以累計303轟扛著中職史上全壘打王者的頭銜持續前進，今年每次上場打擊依然有機會刷新紀錄。同樣堅持台灣設計、台灣製造的本土品牌眠豆腐，也持續與味全龍球團合作打造新版的『NGAYAW AKE’COUNTER』林智勝生涯全壘打計數裝置，依然以持續進化、默默更新的「眠豆腐2.0床墊」為代表物，致敬大師兄棒球生涯不斷追求進化的強大意志。 

2024球季『贏球龍好眠』活動好評持續！只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取『贏球龍好眠』獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。同時新版的『NGAYAW AKE’COUNTER』裝置落成，新球季一樣有提供味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊乙張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊乙張，歡迎球迷朋友多進場支持味全龍，回家還有機會讓你贏球更好睡。

而配合中華職棒今年全面實施的投球時間限制，注重休息品質的眠豆腐也與味全龍攜手合作，在天母主場外野的投球計時器上發揮創意連結，當比賽中客隊投手超時違規時，也特別因應對手製作了五款不同的違例動畫在大螢幕播放，期望能讓比賽節奏更加緊湊，同時也讓球迷能夠早點回家好好休息，養精蓄銳繼續為龍隊應援！

開轟擊中計數裝置即贈2.0床墊。（眠豆腐提供）

眠豆腐投球計時器廣告。（眠豆腐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。