中職》被球吻動怒的王柏融4局上壘兩次 台鋼一舉奪6分神反轉

王柏融挨球吻。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨以0：12不敵富邦悍將後，今一開賽又讓對方首局靠申皓瑋2分砲先馳得點、4局上再失3分，氣勢完全倒向對手。但4局下情勢扭轉，台鋼靠對方先發投手江國豪控球突然走鐘，居然單局逼富邦3度換投、攻出6分大局，而王柏融單局就因觸身球和保送上壘兩次。

台鋼先發投手伍祐城一開賽就被李宗賢敲二壘安打，拿到1出局後，再被3棒申皓瑋轟出兩分砲，而4局上則在兩出局後被敲3安失3分。

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申皓瑋轟出兩分砲。（記者李惠洲攝）

反觀江國豪前3局投得可圈可點，但4局下出現亂流，先保送2棒郭永維，面對下一棒王柏融時更是球直接往他身上砸去，也讓「大王」明顯動氣，隨後魔鷹擊出球後被江國豪的手套撥了一下形成內野安打，是台鋼此役首安並形成滿壘。

江國豪雖對藍寅倫投出三振，但被6棒張肇元擊出帶2分打點安打，隨後讓陳文杰擊出一壘方向滾地球，但富邦一壘手蔣智賢出現傳向游擊的守備失誤，不但再失1分，也讓江國豪黯然退場。

光是第4局，富邦就動用藍愷青、李東洺、陳冠勳3名牛棚投手，而在王柏融再度上壘形成兩出局滿壘後，魔鷹對主審判定三振相當不滿，還將球棒摔在地上，不過台鋼單局打了12人次、得6分，也在5局結束後以6：5暫時領先。

魔鷹對主審判定三振相當不滿。（記者李惠洲攝）

魔鷹對主審判定三振相當不滿。（記者李惠洲攝）

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