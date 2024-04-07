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中職》台鋼雄鷹4局神奇大反攻 團隊第3勝和洪總994勝到手

2024/04/07 17:18

台鋼4局灌6分大逆轉悍將。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕4局上結束時還以0：5落後，台鋼雄鷹在4局下發動神奇大反攻，不但把前3局未被敲安的富邦悍將先發投手江國豪打退場，還單局灌進6分，終場就以6：5勝出。台鋼雄鷹開季5場拿下3勝，總教練洪一中的執教勝場也累計至994勝。

台鋼在昨以0：12不敵富邦後，今一開賽氣勢又倒向對方，先發投手伍祐城1局上就被富邦3棒申皓瑋轟出2分砲。江國豪則是前3局投得可圈可點，卻在4局下遇亂流，也成為此役分水嶺。

江國豪先保送2棒郭永維，面對下一棒王柏融時更是球直接往他身上砸去，也讓「大王」明顯動氣，隨後魔鷹擊出球後被江國豪的手套撥了一下形成內野安打，是台鋼此役首安並形成滿壘。

王柏融挨球吻。（記者李惠洲攝）

江國豪雖對藍寅倫投出三振，但被6棒張肇元擊出帶2分打點安打，遭隨後讓陳文杰擊出一壘方向滾地球，但富邦一壘手蔣智賢出現傳向游擊的守備失誤，不但再失1分，也讓江國豪黯然退場。

光是第4局，富邦就動用藍愷青、李東洺、陳冠勳3名牛棚投手，而在王柏融再度上壘形成兩出局滿壘後，魔鷹對主審判定三振相當不滿，還將球棒摔在地上，不過台鋼單局打了12人次、得6分，5局結束後以6：5領先。

台鋼伍祐城投5局失5分退場後，動用謝葆錡、賴鴻城、王躍霖和雷公守住1分領先，也讓伍祐城拿下生涯首勝。張肇元不但蹲捕有功，4局下帶2分打點的安打也很關鍵，獲得此役MVP。

張肇元拿下單場MVP。（記者李惠洲攝）

洪一中994勝到手。（記者李惠洲攝）

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