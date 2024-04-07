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中職》連2天遭樂天絕地大翻盤 兄弟極度苦澀2連敗

2024/04/07 17:41

樂天桃猿林子偉重返一軍，敲出在大巨蛋的首安。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟牛棚連續2天在台北大巨蛋敗掉8：3領先，樂天桃猿6局猛攻4分，8局再狂攻4分完成逆轉，終場以11：8擊敗中信，連續2天上演超級逆轉秀，奪下2連勝。

中信昨打完7局以8：3領先，卻在8、9局被狂攻6分逆轉，7局結束領先5分卻被逆轉追平隊史紀錄，今天再度上演8：3領先被逆轉，吞下極度苦澀的2連敗。

樂天先發曾仁和狀況不佳，2局上被中信兄弟單局擊出7支安打，猛攻超過一輪打線，曾頌恩補上3分彈，開啟單局8分的超級大局。曾仁和成為隊史首位僅投2局或更少，卻至少被敲9安、掉8分自責的本土投手。

中信先發投手猛登前2局無失分，3局下遭遇亂流，被陳晨威擊出陽春砲，隨後投出2次四壞後，朱育賢一棒二壘安打送下2分。猛登總計先發5局，掉3分。

中信昨天就是在8：3領先被逆轉，樂天今天反攻又從8:：3開始，6局突破左投李吳永勤，攻勢就從昨敲再見安的林智平打起，總計單局5安，林政華、林立都在2出局擊出值千金的2分適時安打，率隊猛攻4分大局，追至1分差。

中信牛棚止不住樂天攻勢，8局嚴宏鈞擊出射牆的三壘安打，陳晨威在一、三壘有人突襲短打，陳俊秀傳本壘起初判OUT，經過電視重播輔助判決改判SAFE，樂天追平比分，接著林立擊出致勝安打，引爆4分大局。

樂天桃猿今天在大巨蛋出戰中信兄弟，吸引 12013人進場看球，大巨蛋連續7戰觀眾數破萬，合計132191人進場，平均每場觀眾數有18884人。

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