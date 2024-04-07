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中職》有想過「今天可能要逆轉很難」 洪總點出守住1分勝的最大關鍵

2024/04/07 18:29

洪一中拿下994勝。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今以6：5險勝富邦悍將，由先發5局失5分的伍祐城拿下勝投，總教練洪一中賽後坦言一開始落後5分時想過「今天可能要逆轉很難」，他感謝球員能把握第4局的機會，更提到後面4位投手合力守住1分領先至關重要。

台鋼開季5場拿下3勝，洪總表示很滿意，而且確實比他想像中好很多，「因為要贏球真的沒那麼容易。」主場3連戰對富邦拿下2勝，又是在昨以0：12大敗之後，洪總坦言看到前面3局時，就在想：「會不會昨天的模式又來了。」

結果在球員的努力下，台鋼最後拿下勝利，也讓洪總的執教勝場數來到994勝，他很感謝球員，更特別提到6至9局上場的謝葆錡、賴鴻誠、王躍霖和雷公各投1局都能守住，是很重要的是。「投手在1分領先的狀況上場，壓力非常大，也謝謝他們。」洪總說。

單場MVP的票選讓在場媒體有些難選，最後由在4局下擊出兩分打點安打的捕手張肇元出線，洪總認為，MVP的人選很多，「但捕手是最辛苦的，他不只有打擊，還要協助捕手，實至名歸啦，給肇元，也是沒有話講。」

張肇元拿下單場MVP，洪總認為實至名歸。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

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