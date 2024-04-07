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中職》王躍霖轉戰台鋼免驚！ 葉總手上還有這一張牌

2024/04/07 18:39

陳禹勳。（資料照，（記者林正堃攝））

〔記者羅志朋／台北報導〕今年球季陳禹勳從樂天桃猿轉戰味全龍，今天對統一獅他中繼1.1局未被敲安無失分，拿下轉隊後首勝，本季出賽4場共投3局，拿下1勝2次中繼成功，防禦率仍是完美的零。

陳禹勳在6局上兩出局一、二壘有人情況下登板救火，他先對許哲晏投出觸身球形成滿壘，再讓何恆佑擊出中外野飛球化解失分危機，7局上續投讓對方3上3下，總計投1.1局未被敲安無失分，靠7局下隊友火力全開逆轉勝，吉力吉撈．鞏冠驚天逆轉兩分砲獲選單場MVP。

陳禹勳表示，在球隊角色屬於「拆彈手」，目前還在適應，畢竟2022年都是投完整的一局，2023年經典賽台灣隊總教練林岳平給他拆彈任務，只是沒投得很好，心態要再快調適得一點，畢竟登板就有危機，要快一點進入狀況。

龍隊總教練葉君璋賽後並不清楚陳禹勳拿到轉隊後首勝，經媒體提醒才知曉，葉總說， 「我知道他還在適應球隊習慣和調度方式，也想辦法早一點讓他適應，今天想說讓他投第2局，他說好，這就是彼此還在適應。」

今年龍隊找來陳禹勳，就是希望填補王躍霖轉戰台鋼雄鷹之後的戰力空缺，陳禹勳說， 「我還要跟躍霖學習，以前都投完整的一局，現在角色是拆彈手，躍霖的心情比較穩定，起伏不會很大，很沉穩，控球也不會差到哪裡，我的保送和觸身球丟得比較多，還在調整當中。 」葉總認為，陳禹勳有能力補足王躍霖離對的戰力缺口。

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