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中職》換掉王維中慘遭狙擊 葉君璋無悔！

2024/04/07 18:52

王維中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天在天母的龍獅戰，味全龍先發左投王維中投5.2局用81球，留下兩出局一、二壘有人殘局退場，龍隊教練團推出洋投銳歐「拆彈」，結果銳歐面對林安可和陳重羽都被敲安共掉2分，失分都要記在王維中帳上。

龍隊掉2分後換上陳禹勳順利解危，7局下一口氣打下3分，吉力吉撈．鞏冠轟出逆轉兩分砲奠定勝基居功厥偉，獲選單場MVP實至名歸，王維中逃過敗投，陳禹勳中繼1.1局無失分拿下轉隊後首勝。

談到6局上換掉王維中、推出銳歐「拆彈」的關鍵調度，今天賽後葉總解釋，林安可狀況真的是不錯，前兩打席對王維中都敲安打，銳歐投球動作比較特別，對方打者應該沒那麼好適應，加上王維中已經到了設定用球數，三振陳重廷後任務也算圓滿達成，因此決定換投。

只是換投結果不如預期，葉總無奈地說，「我們最近在投手調度上不斷發生這樣的狀況，在某些臨界點一直考慮要不要換，不過我很相信選手，既然投球數到了，就交給其他投手解決打者，今天以也是一樣。」

龍隊逆轉勝，中止獅隊開季5連勝，身為去年總冠軍球隊，葉總說，「統一獅一直以來都是很強的球隊，對戰看得出來，我們選手都想要有好表現，去年拿到總冠軍讓他們有壓力存在，我希望說他們可以慢慢把壓力轉換成助力，過去我認為他們有滿大的壓力，目前看起來有調適。」

今年中職一軍重回6隊規模，葉總說，「今年每一隊都是我們最大對手，真的，每一隊都不好打。」

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