中職》中繼轉任先發有何不同？ 王維中回答好詼諧

王維中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍左投王維中今年從中繼轉任先發，3月31日對中信兄弟先發5局失1分，今天對統一獅先發5.2局失2分，兩場皆無關勝敗，總教練葉君璋賽後大讚王維中，「表現太好了！」

葉總指出，王維中上一場投到第5局覺得很累，這一場有在調節體力，畢竟一年沒先發了，希望王維中可以拉長局數幫助球隊。

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王維中投5.2局用81求退場，被敲7安失2分無關勝敗，他說，解決最後一名打者陳重廷，才注意到自己用球數滿精簡的，沒想過要繼續投，當教練走上投手丘時，他就在想前兩打席都被林安可擊出安打，當時壘上有危機，銳歐解決危機能力又不錯，換投合理。

從中繼轉任先發有何不同？ 剪短髮的王維中開玩笑說，「都一樣啦，不一樣的只有髮型而已。」他表示，不同得是每天有很多時間可以調整，不像在牛棚需要每場待命。

此役王維中最快球速144公里，他認為，今天球速沒有出來，策略就是把球丟進好球帶，按照捕手配球，不求三振， 「去年中繼每場投個1、2局，上來想要投到邊邊角角，每一球都追求完美、三振打者，只是用球數比較多，先發就是丟給對方打。 」

今天王維中與古林睿煬同場先發較勁，古林睿煬先發5.1局被敲3安飆9K無失分無關勝敗，王維中說，與古林睿煬同場先發多少會想要較勁，關鍵在於心理，每一局上來的打者，被對方擊出安打後，要想說怎麼解決下一名打者。

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