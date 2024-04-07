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中職》樂天連續絕地逆轉兄弟 日籍教頭：與其說不可思議⋯

2024/04/07 19:36

樂天桃猿逆轉勝，林立（中）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟牛棚連續2天在台北大巨蛋敗掉8：3領先，樂天桃猿今在6局猛攻4分，8局再狂攻4分完成逆轉，終場以11：8擊敗中信，連續2天上演超級逆轉秀，奪下2連勝，總教練古久保健二感性說道，「打到最後都沒有放棄，真的非常感謝選手。」

談到連2場從3：8落後逆轉，古久保認為，與其說是不可思議，有時還是會發生，今天在2局就8分落後，要追分很困難，所幸第二任投手（邱駿威）有守住後半段，如果對方再被攻下1分，球隊會更辛苦。

邱駿威。（記者陳志曲攝）

古久保直言，投手和打者都很努力，特別是野手，打到最後都沒有放棄，「我真的非常感謝選手。」

中信昨打完7局以8：3領先，卻在8、9局被狂攻6分逆轉，7局結束領先5分卻被逆轉追平隊史紀錄，今天再度上演8：3領先被逆轉，吞下極度苦澀的2連敗。

中信兄弟連兩天遭逆轉。（記者陳志曲攝）

賴胤豪今天在9局11：8登板，面對首名打者就被陳子豪擊出二壘安打，但他穩住陣腳，連續解決曾頌恩、蘇緯達、徐博瑋，繼前役締造史上最年輕救援，生涯第2場再拿救援成功。若下一戰再抓下救援，將會成為史上第1位生涯3戰3救援的本土投手。

樂天總教練古久保健二指出，這場是3分領先的比賽，若是非常有經驗的終結者，丟起來會比較輕鬆，但終結者難免都會被打，像昨天的吳俊偉也是非常有經驗的投手，「希望賴胤豪繼續吸取不同的經驗、成長。」

古久保健二。（記者陳志曲攝）

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