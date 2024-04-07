PLG》提早到球場訓練 高國豪談找回手感關鍵

高國豪。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御頂攻城獅今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，共吸引4675位球迷入場。攻城獅洋將艾夫伯本場比賽輪休，登錄3大洋將出賽。攻城獅在上半場即取得雙位數領先，雖於末節遭夢想家追上，終場攻城獅仍以98：96擊敗夢想家收下3連勝、主場5連勝，目前暫居聯盟第3。攻城獅將於4月13日於客場挑戰高雄17直播鋼鐵人。

攻城獅此仗6人得分上雙，包含首節即展現火力的盧冠軒，面對哥哥盧冠良豪不怯場，全場拿下10分、4助攻，而盧冠軒家人也來到現場觀賽，盧冠軒賽後特別向哥哥盧冠良喊話，「今天哥哥代表聯盟龍頭夢想家來訪，我們勢必要用更精彩的表現把他們打下來。」

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克拉今拿下20分、13籃板、3阻攻，近期攻守表現漸入佳境，且近兩場平均貢獻4次阻攻，克拉表示：「我從小時候打籃球就熱愛防守，每次阻止對手得分都會讓我很有成就感。而且米蘭教練也特別強調團隊防守的重要性。當我在場上換防守到小後衛時，我也會盡全力擋下每一球或是讓對手很不舒服的出手。」

今日表現回穩的高國豪拿下17分、6助攻，高國豪表示：「由於上一場比賽進攻手感較差，今天特別早抵達球場，在場上各個進攻位置加強訓練，希望能找回應有的進攻節奏。很高興今天擊敗聯盟龍頭夢想家，接下來的例行賽我們會一步一步來，全力搶奪季後賽席次。」

攻城獅今帶著16分領先進入第4節，但在讀秒階段被對手追近至3分差，終場前4秒，曾柏喻選擇以犯規讓布依德站上罰球線。針對此次犯規，總教練米蘭解釋，「這是我們在前一次暫停設定的犯規戰術，因為僅有三分領先，我們不能再讓對手有三分線出手機會。」

雖然攻城獅收下近期3連勝，米蘭認為：「今天末節的比賽內容還有很多調整空間，這將是下週訓練要特別加強與改善的重點。」

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