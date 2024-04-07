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PLG》周桂羽轟32分做白工 領航猿力退勇士豪取8連勝

2024/04/07 19:32

周桂羽。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今作客富邦勇士，葛拉漢貢獻全隊最高24分，加上周儀翔進帳16分，終場領航猿以101：97笑納8連勝。

持續為季後賽力爭上游的勇士，前役痛宰新北國王，今天要在主場拚連勝。領航猿近期氣勢如虹，拉出7連勝，加上稍早新竹御頂攻城獅擊敗龍頭福爾摩沙夢想家，也把領航猿送上龍頭寶座。

勇士在首節打完取得3分小幅領先，第2節領航猿火力全開周儀翔、葛拉漢各包辦5分，一度取得雙位數優勢。勇士迅速還以顏色，強森、賴廷恩、塞瑟夫連續飆進三分球，迎頭趕上，加上響哨前林志傑突破上籃得分，半場打完領航猿暫時以57：52領先。

勇士在第3節開局打得強勢，靠著洪楷傑三分球一度超前。不過，領航猿很快穩住陣腳，葛拉漢連得10分，加上勇士陷入得分荒，雙方又回到雙位數差距。

不過，勇士並未束手就擒，他們在第4節接連飆進三分球，一度起死回生，只是最後關頭幾波籃板都沒能掌握，即便最後20秒又連拿5分，仍舊無緣逆轉戰局。

領航猿葛拉漢拿下全隊最高24分，密克斯18分、11籃板，周儀翔16分、9籃板；勇士周桂羽攻下生涯新高且是全場最高32分，強森25分、14籃板。

周儀翔。（記者方賓照攝）

葛拉漢。（記者方賓照攝）

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