中職》伍祐城的第1勝和張肇元的首座MVP 台鋼投捕搭檔各有感動收穫

伍祐城與張肇元。（本報合成照）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今以6：5逆轉勝富邦悍將，先發5局失5分的伍祐城在家人見證下收到生涯第1勝，而擊出帶2分打點安打的捕手張肇元則收穫生涯首座MVP，他更是感動地說：「生涯第1次，沒想過自己會在職棒留下這種紀錄。」

伍祐城1局上就遭富邦申皓瑋的兩分砲攻擊，他坦言前面控球不理想，後面才慢慢抓到感覺。「第一局上去時還有點緊張，被打二壘安打後腳有點抖，短打處理完深呼吸，就有比較好」，他在賽後描述剛上場的心情點滴，也表示被開轟的那球則是紅中失投。

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到了4局上又遇亂流失3分，伍祐城投完4局時的比分是0：5，但5局上再出場時已是6：5領先，「上去就聽到我哥在看台上面喊得很大聲，也給了我力量。」伍祐城的親友團有30多人相當龐大，包括雙親也在場見證。

伍祐城收下生涯首勝。（記者李惠洲攝）

張肇元在4局下6分大局時貢獻兩分打點安打，他在1出局滿壘局面替台鋼敲回第1、2分，表示自己沒有設定什麼策略，就是對方投手有投到他想要進攻的位置。這是他生涯的第1座MVP，總教練洪一中也認為由勞苦功高的投手奪下是實至名歸。

張肇元拿下單場MVP。（記者李惠洲攝）

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