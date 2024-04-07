T1》林秉聖狂飆生涯新高32分無用 台北戰神不敵高雄海神吞2連敗

唐維傑（右）。（海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林秉聖板凳殺出狂飆生涯新高32分，怎奈台北台新戰神隊友外線失靈，讓兵多將廣的高雄全家海神捍衛主場，107：89留下勝利，也逼戰神苦吞2連敗。

海神鋒衛家中火力全開，控衛史考特領軍下首節取得32：20，替補上陣的後衛林秉聖以小搏大，上半場強攻17分，力助戰神追至49：53 。易籃後林秉聖手感持續發燙，第3節又切又投包辦11分，率隊72：71後來居上；只不過海神隨即回穩滅火，洋將庫薩斯、射手于煥亞內外夾擊，第3節結束仍握有8分領先。陷入單打獨鬥的林秉聖，第4節僅得4分，反觀海神後勁十足，胡瓏貿、庫薩斯、唐維傑等土洋聯手打出25：15的猛攻，再度拉開差距力保戰果不失。

請繼續往下閱讀...

上月加盟海神的史考特，此役頂上傷兵布銳克曼空缺表現出色，繳出24分、13助攻，逐漸融入團隊的他認為，下半場唐維傑、吳曉謹等本土球員挺身而出，是擋住戰神反撲的關鍵，「我適應良好，隊友們積極溝通，加上這裡的球迷都很棒，全力支持讓我們更有信心。」當家中鋒庫薩斯拿到26分、9籃板，新秀唐維傑也有13分。

反觀林秉聖雖拚出32分、6籃板、4助攻、5抄截的全能演出，但戰神團隊三分球18投僅1中，命中率為離譜的5.6%，加上助攻數13：27遠不如海神，終究無力回天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法