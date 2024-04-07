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PLG》本季對勇士拿6勝1敗 領航猿主帥：去年季後賽學到經驗

2024/04/07 20:32

領航猿教練卡米諾斯。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天以101：97力退富邦勇士，笑納8連勝，目前以20勝11負，登上龍頭。這季他們打勇士打得相當得心應手，已經取得6勝1負，領航猿總教練卡米諾斯認為，球員無論對上哪支球隊都打得很拚命，這季對勇士打得特別好，應是去年季後賽學習到經驗。

領航猿近期氣勢如虹，今天即便陣中得分王沃許本輪休，仍有其他球員挺身而出，共有5人得分上雙，團隊命中率41%，優於勇士的38.8%。 葛拉漢繳全隊最高24分，密克斯18分、11籃板，周儀翔16分，但出現7次失誤。

領航猿此仗改讓葛拉漢上陣，他不僅繳出全隊最高分，關鍵時刻也展現破壞力，令勇士總教練許晉哲直言，確實有些措手不及，加上密克斯對戰強森打得很有心得，塞瑟夫又有些疲勞，讓球隊處境相對艱辛。

上季兩隊曾於季後賽首輪碰頭，當時勇士以直落三橫掃，但這季領航猿已對勇士取得6勝1負，顯然是有備而來。卡米諾斯認為，沒有刻意針對勇士，球員無論面對哪支球隊，都打得很拚，「我想是去年季後賽學到的經驗，讓我們進步。」

此外，今天在記者會上，卡米諾斯不忘為球隊啦啦隊說話，他表示，球隊近日發布關於球隊啦啦隊被性騷擾的公告，希望大家能重視這問題。

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