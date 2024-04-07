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MLB》大聯盟突更改7天前判決！ 天使大物史詩紀錄戛然而止

2024/04/07 21:35

沙努爾本季打擊率不佳僅0成91但仍有3成44的上壘率。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使22歲大物沙努爾（Nolan Schanuel）自初登場起的連續上壘場次紀錄，想不到大聯盟官方突然更改7天前的判決導致紀錄戛然而止，就算天使反對仍無法改變既成事實。

沙努爾在去年被天使以首輪挑走，其成熟的打擊技巧讓他在僅打22場小聯盟後就被球團拉上來開箱，在去年升上大聯盟後的29場出賽，沙努爾每一場比賽都能上壘，留下4成02的上壘率，打擊率2成75。

今年球季沙努爾的連續上壘場次依舊持續推進，原本他已經締造連37場的上壘紀錄，然而官方卻在今天將他於當地時間3月30日對金鶯的安打改成失誤，讓這項紀錄直接被中斷在30場。儘管天使對聯盟決定進行上訴，仍被官方駁回。

最終沙努爾無緣挑戰1918年洋基捕手Truck Hannah寫下的初登場連續38場上壘，以及1984年戴維斯（Alvin Davis）的初登場連47場上壘紀錄，以30場排在史上第三名。天使主帥華盛頓（Ron Washington）表示，他不同意將那個艱難的play視為野手失誤。

最終沙努爾初登場後連續上壘的記錄被中斷在30場。（圖片取自天使X）

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