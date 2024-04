MLB》大聯盟突更改7天前判決！ 天使大物史詩紀錄戛然而止

沙努爾本季打擊率不佳僅0成91但仍有3成44的上壘率。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕天使22歲大物沙努爾(Nolan Schanuel)自初登場起的連續上壘場次紀錄,想不到大聯盟官方突然更改7天前的判決導致紀錄戛然而止,就算天使反對仍無法改變既成事實。

沙努爾在去年被天使以首輪挑走,其成熟的打擊技巧讓他在僅打22場小聯盟後就被球團拉上來開箱,在去年升上大聯盟後的29場出賽,沙努爾每一場比賽都能上壘,留下4成02的上壘率,打擊率2成75。

今年球季沙努爾的連續上壘場次依舊持續推進,原本他已經締造連37場的上壘紀錄,然而官方卻在今天將他於當地時間3月30日對金鶯的安打改成失誤,讓這項紀錄直接被中斷在30場。儘管天使對聯盟決定進行上訴,仍被官方駁回。

最終沙努爾無緣挑戰1918年洋基捕手Truck Hannah寫下的初登場連續38場上壘,以及1984年戴維斯(Alvin Davis)的初登場連47場上壘紀錄,以30場排在史上第三名。天使主帥華盛頓(Ron Washington)表示,他不同意將那個艱難的play視為野手失誤。

最終沙努爾初登場後連續上壘的記錄被中斷在30場。(圖片取自天使X)

