全中運輕艇》羅東高商吳亭儀橫掃雙金 連霸4年無人能敵

吳亭儀。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年台北市全國中等學校運動會，提前於新北市大都會公園微風運河進行輕艇首日靜水標桿賽程，來自宜蘭縣羅東高商的吳亭儀展現所向無敵身手，挾壓倒性優勢再度包辦靜水標桿高女組單人K（愛斯基摩）1、C（加拿大式）1艇的兩面金牌，延續從國女三年級至高女三年級四連霸的不敗戰績。

全中運輕艇從110學年度開始固定舉辦，吳亭儀先在當年拿下激流標桿國女組K1、C1艇雙金，隔年升入高女組靜水標桿迄今，依舊無人能攖其鋒。今天吳亭儀在靜水標桿高女組單人C1艇金牌戰對上台中市興大附農邱子怡，緊接著K1艇金牌戰遭遇南投縣水里商工吳依辰，都以不小的領先差距獲勝，「其實我平常主要練的是激流，這次比賽前一天才來練一下，表現算正常。」

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吳亭儀國小是躲避球、田徑校隊，小六時體驗輕艇觸發她的興趣，國一起正式接受訓練，很快展露天賦，去年波蘭世界青年激流競速錦標賽獲得女子單人K艇第10名，也是台灣選手在歐洲賽事的史上最佳名次，如今全中運賽後吳亭儀說：「輕艇挑戰性高而且比賽時必須相當專注，很有吸引力。」她的父親也認為，女兒一旦選擇就不會放棄，「主要是她自己對輕艇非常有興趣，從來沒聽她喊累過。」

教練林裕堯也認為：「除了天份，更重要是亭儀肯練，願意接受高強度訓練，只要是幫她安排的課程，咬牙都會撐下去練完。」吳亭儀即將趕往日本東京訓練參賽，雖然無緣今年巴黎奧運，但她信心滿滿地說：「去年日本亞錦賽有些失誤，最後只拿第5名，但沒關係，接下來以今年世界盃和世青賽為目標。」

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