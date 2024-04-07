T1》化身「小高教練」 高錦瑋指導如何陪伴小朋友學習籃球

高錦瑋（左）化身「小高教練」。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕配合4月兒童節， 體育署「i運動」Youtube頻道4月每週推出《i運動線上教練課》親子籃球篇，邀請職籃國手高錦瑋擔任講師，指導知名親子網紅「彼得爸與蘇珊媽」如何陪著孩子學習籃球，進而感受籃球樂趣並維持運動的好習慣。

效力T1聯盟台啤雲豹的人氣後衛高錦瑋，職籃新人年就達成100助攻里程碑，去年成都世大運大放異彩，今年2月首度披上國家隊球衣，征戰亞洲盃男籃資格賽。來自花蓮的高錦瑋從幼稚園開始接觸籃球，他提到原住民部落的小朋友感情非常好，常會聚在一起打籃球，透過觀察、模仿厲害的同儕，讓他開啟往後的籃球之路。

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高錦瑋常出席公益活動指導小朋友，這次擔任《i運動線上教練課》講師，化身「小高教練」，帶著彼得爸和他的二兒子Kyle進行親子籃球，從最基礎的熱身、運球、傳球到投籃，專業指導又趣味十足，高錦瑋表示：「Kyle很認真聽、學很快，彼得爸也非常有耐心教小朋友。」

學習新的運動項目過程中，小朋友難免受挫，因而無法控制情緒，彼得爸建議家長們多一點耐心、多引導，可能剛開始表現還沒那麼好，可以試著讓小朋友放鬆休息，或者換別的運動嘗試一下，休息後再回來做原本的運動，透過不同的身體記憶，反而會表現得很好。

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