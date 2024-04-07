晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》澄清湖棒球場廁所故障、滅火器過期！高市府：年底二期工程改善

2024/04/07 22:37

澄清湖棒球場因部分廁所仍待整修，場外設置流動廁所。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕高雄澄清湖棒球場去年中封館進行一期工程整修，本月5日職棒台鋼雄鷹隊主場首戰吸引超過1.6萬球迷捧場。雖然內外野紅土及草皮養護獲球團肯定，但一期完工的設施與部分尚未整修的二期工程形成新舊強烈對比；高雄市運發局說明，球迷反應的缺失多數為原訂年底進行之二期工程，會虛心接受並積極改善。

一期工程增內野啦啦隊舞台及部分內野觀眾席座椅的更新，不過部分老舊座椅需至二期工程才能更換，而形成新舊落差。（高雄市運發局提供）

重新迎接職棒賽季的澄清湖棒球場，高雄市議員邱俊憲彙整幾個問題，包括3樓外野的餐飲販售、洗手間照明與清潔、動線安排、停車及入場離場疏運規劃、消防器材老舊安全等問題需改善。

澄清湖棒球場一期工程整修後，5日首度接下台鋼雄鷹的高雄首戰主場。（高雄市運發局提供）

議員白喬茵也提及，配合賽季拆成兩期工程也造就一個球場多樣情，座椅和洗手間等新舊落差大，以及1樓廁所沒有天花板且好幾間故障，還看到過期的滅火器等，希望這些不要等到休賽季才改善。

議員張博洋徵求澄清湖棒球場使用者心得回饋，獲得熱烈回響，他把熱情球迷提供的意見彙整成8項可加強事宜，分別是場內各設施照明不足、場內環境與廁所清潔、入場與離場動線、外野大螢幕資訊顯示不足與建議增設內野環狀螢幕、球場施工後場地整理復原不足及老舊指示牌未更新、周邊車位不足及車輛進出場動線標線不明顯、外野區缺乏餐飲販賣部、網路訊號需加強。

張博洋指出，高市運發局已回覆，將會在連假賽事告一段落後，立即針對反映事項進行開會檢討，一起努力讓振翅高飛的雄鷹能有個美麗舒適的歸巢。

運發局指出，澄清湖棒球場主要分為兩期工程，去年起進行第一期整修工程，主要包含為球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、部分內野廁所、內野啦啦隊舞台、部分內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等，以滿足球迷服務品質為主軸，已於開幕戰前完工，且受到領隊及球員大力肯定。

第二期工程預計預計於今年賽季結束後開始進行，包括行政區域裝修、地下停車場空間整修、照明更新等，也會依據民眾使用體驗，調整座椅汰換區域、外野整修、通道翻新、老舊廁所更新等。

運發局表示，關於球迷朋友觀賽的反應體驗，可立即改善的部分，即刻與台鋼球團共同處理，無論是觀賽時的進出動線、餐點販售、座位、消防安全、球場周邊交通，都會持續滾動式檢討和改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。