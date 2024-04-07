中職》澄清湖棒球場廁所故障、滅火器過期！高市府：年底二期工程改善

澄清湖棒球場因部分廁所仍待整修，場外設置流動廁所。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕高雄澄清湖棒球場去年中封館進行一期工程整修，本月5日職棒台鋼雄鷹隊主場首戰吸引超過1.6萬球迷捧場。雖然內外野紅土及草皮養護獲球團肯定，但一期完工的設施與部分尚未整修的二期工程形成新舊強烈對比；高雄市運發局說明，球迷反應的缺失多數為原訂年底進行之二期工程，會虛心接受並積極改善。

一期工程增內野啦啦隊舞台及部分內野觀眾席座椅的更新，不過部分老舊座椅需至二期工程才能更換，而形成新舊落差。（高雄市運發局提供）

重新迎接職棒賽季的澄清湖棒球場，高雄市議員邱俊憲彙整幾個問題，包括3樓外野的餐飲販售、洗手間照明與清潔、動線安排、停車及入場離場疏運規劃、消防器材老舊安全等問題需改善。

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澄清湖棒球場一期工程整修後，5日首度接下台鋼雄鷹的高雄首戰主場。（高雄市運發局提供）

議員白喬茵也提及，配合賽季拆成兩期工程也造就一個球場多樣情，座椅和洗手間等新舊落差大，以及1樓廁所沒有天花板且好幾間故障，還看到過期的滅火器等，希望這些不要等到休賽季才改善。

議員張博洋徵求澄清湖棒球場使用者心得回饋，獲得熱烈回響，他把熱情球迷提供的意見彙整成8項可加強事宜，分別是場內各設施照明不足、場內環境與廁所清潔、入場與離場動線、外野大螢幕資訊顯示不足與建議增設內野環狀螢幕、球場施工後場地整理復原不足及老舊指示牌未更新、周邊車位不足及車輛進出場動線標線不明顯、外野區缺乏餐飲販賣部、網路訊號需加強。

張博洋指出，高市運發局已回覆，將會在連假賽事告一段落後，立即針對反映事項進行開會檢討，一起努力讓振翅高飛的雄鷹能有個美麗舒適的歸巢。

運發局指出，澄清湖棒球場主要分為兩期工程，去年起進行第一期整修工程，主要包含為球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、部分內野廁所、內野啦啦隊舞台、部分內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等，以滿足球迷服務品質為主軸，已於開幕戰前完工，且受到領隊及球員大力肯定。

第二期工程預計預計於今年賽季結束後開始進行，包括行政區域裝修、地下停車場空間整修、照明更新等，也會依據民眾使用體驗，調整座椅汰換區域、外野整修、通道翻新、老舊廁所更新等。

運發局表示，關於球迷朋友觀賽的反應體驗，可立即改善的部分，即刻與台鋼球團共同處理，無論是觀賽時的進出動線、餐點販售、座位、消防安全、球場周邊交通，都會持續滾動式檢討和改善。

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