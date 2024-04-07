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舉重世界盃》陳玟卉挺舉、總和破全國獲第4 奧運門票確定到手

2024/04/07 23:03

陳玟卉。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉今天在舉重世界盃女子71公斤級A組登場，她以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤拿下第4名，其中挺舉和總和都打破全國紀錄，也確定拿下奧運門票。

27歲的陳玟卉2021年在奧運初試啼聲摘下銅牌，同年世錦賽進帳1金、1銀、1銅。不過，她在2022年亞錦賽抓舉時不慎傷到右手肘，經過半年休養、復健，去年5月重返賽場，並於杭州亞運女子76公斤級獲得第4名。

為了因應這屆巴黎奧運量級調整，陳玟卉轉往71公斤級賽場，她在今年2月亞錦賽抓舉打破全國紀錄摘銀，總和又進帳1銀，為接下來前進奧運增添信心。

陳玟卉。（教練黃達德提供）

陳玟卉今天在抓舉第1次試舉103公斤失敗，但第2把穩穩把105公斤舉起，可惜第3次試舉108公斤沒能成功，排在第15名。挺舉部分，她在開把133公斤失敗，但135和141公斤都順利過關，並以總和246公斤拿下第4名。

陳玟卉以總和246公斤拿下第4名，原本奧運排名在第8的她，預計會往上升到第7，基本上奧運門票已經到手，但最後排名還得等官方公布。

陳玟卉的教練黃達德表示，這次抓舉原本是設定要達到109、110公斤，可惜第一把失敗，節奏有點被打亂，好在挺舉發揮正常。如今確定拿到奧運資格，黃達德笑說，真的鬆了一口氣，接下來5月預計會到奧地利移地訓練，持續為今年巴黎奧運備戰。

陳玟卉。（教練黃達德提供）

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