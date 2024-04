MLB》洋基「怪力男」時速180KM暴力滿貫砲！連2天開轟助隊宰藍鳥

史坦頓。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與藍鳥三連戰最終戰,靠著「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的滿貫砲,終場洋基以8:3擊敗藍鳥,收下2連勝。

此役藍鳥在3局上先馳得點,靠著洋基先發投手吉爾(Luis Gil)滿壘時保送柯克(Alejandro Kirk)擠回1分。但該局下藍鳥先發投手弗朗西斯(Bowden Francis)控球暴走,單局被敲1安外加3次保送,也奉送洋基追平分。

請繼續往下閱讀...

惡夢還沒結束,2出局滿壘情況下輪到史坦頓打擊,他瞄準一記內角速球,一棒掃成左外野方向滿貫砲,擊球初速110.6英里(177.9公里),飛行距離417英尺,這是他本季第3轟,也是他連2天開轟,幫助洋基一下子取得5:1領先。

THE SOUND OF THIS STANTON SLAM! pic.twitter.com/iUeCOIx1xM