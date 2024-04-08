MLB》洋基「怪力男」時速180KM暴力滿貫砲！連2天開轟助隊宰藍鳥

史坦頓。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與藍鳥三連戰最終戰，靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的滿貫砲，終場洋基以8：3擊敗藍鳥，收下2連勝。

此役藍鳥在3局上先馳得點，靠著洋基先發投手吉爾（Luis Gil）滿壘時保送柯克（Alejandro Kirk）擠回1分。但該局下藍鳥先發投手弗朗西斯（Bowden Francis）控球暴走，單局被敲1安外加3次保送，也奉送洋基追平分。

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惡夢還沒結束，2出局滿壘情況下輪到史坦頓打擊，他瞄準一記內角速球，一棒掃成左外野方向滿貫砲，擊球初速110.6英里（177.9公里），飛行距離417英尺，這是他本季第3轟，也是他連2天開轟，幫助洋基一下子取得5：1領先。

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儘管藍鳥5、6局各追回1分，但洋基6局下靠著藍鳥後援投手里查斯（Trevor Richards）暴投再下一城，8局下又靠著O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲安與索托（Juan Soto）高飛犧牲打再拿2分，終場8：3輕鬆擊敗藍鳥，收下2連勝，目前以8勝2敗穩居美東龍頭。

洋基先發投手吉爾今天雖僅投4.1局失2分，但僅被敲2安，送出4次保送，狂飆8次三振。而洋基牛棚動用卡森斯（Jake Cousins）、博迪（Nick Burdi）、弗格森（Caleb Ferguson）與桑塔納（Dennis Santana），僅卡森斯丟掉1分，4人合力守成助隊獲勝。

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