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MLB》「日本內戰」輸今永昇太 大谷翔平猛夯雙長打救不了道奇（影音）

2024/04/08 07:47

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今日與小熊今永昇太上演「日本內戰」，雙方2度對決大谷都被壓制，最終道奇1：8不敵小熊。

大谷翔平今打第2棒指定打擊，但2次交手今永昇太都吃癟，首打席遭三振，第二打席敲出三壘界外飛球出局。

今永昇太前4局封鎖「宇宙道奇」未掉分，小熊打線也給予火力支援，1下就鯨吞3分大局、前4局都有分數進帳，不過比賽在4下因雨暫停，由於中斷許久，比賽恢復後小熊也換投。

今永昇太今日主投4局退場，用了43球、其中有32顆好球，最快球速94.4英哩（約152公里），僅被敲2支安打，沒有失分，送出3K，此戰無關勝敗，防禦率還是完美的0。

大谷6上第三打席掃出右外野三壘安打，本季首支三壘安打出爐，擊球初速107.9英哩，8上再度上場，當時2出局一壘有人，大谷敲出中外野二壘安打，帶有1分打點，幫助道奇破蛋。

道奇打線全場僅敲4安，終場以1：8落敗，先發投手史東（Gavin Stone）主投3局掉5分（1責失），吞下本季首敗。

大谷翔平全場4打數敲2安都是長打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率為0.320，目前連4戰敲出雙安，手感相當火燙。

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