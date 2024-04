MLB》「日本內戰」輸今永昇太 大谷翔平猛夯雙長打救不了道奇（影音）

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇大谷翔平今日與小熊今永昇太上演「日本內戰」,雙方2度對決大谷都被壓制,最終道奇1:8不敵小熊。

大谷翔平今打第2棒指定打擊,但2次交手今永昇太都吃癟,首打席遭三振,第二打席敲出三壘界外飛球出局。

請繼續往下閱讀...

Shota Imanaga punched out Ohtani in their first matchup pic.twitter.com/gstrpLAkVt