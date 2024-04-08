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NBA》克服26分落後絕地大反攻！PG轟39分率快艇創隊史第3大逆轉勝

2024/04/08 10:26

P.喬治。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今主場迎戰騎士，上半場快艇就陷入大比分落後，但下半場急起直追，上演絕地大反攻，最終在P.喬治（Paul George）決勝節包辦23分之下，率領快艇以120：118逆轉騎士。

快艇上半場就陷入59：80的大幅落後，易籃後更是一度被拉開至26分差，但此時快艇突然拉出一波18：4攻勢，第三節打完追成86：98。決勝節P.喬治開啟宰制模式，單節10投6中一人獨拿23分，並在最後7秒雙方平手時投進後撤步中距離準絕殺，率快艇完成逆轉勝。

根據快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）指出，此役快艇克服落後26分差絕境上演逆轉勝，這是隊史上第3大逆轉勝，也是本季最大分差逆轉勝。

P.喬治前3節手感不佳，14投僅4中，但決勝節一人扛起球隊，全場拿下39分還貢獻11籃板、7助攻。賽後他表示，「這場比賽的狀況不盡理想，但我們面對這些挑戰能團結一致真是太好了。我們很努力，下半場表現特別出色，每個人在防守端都格外專注。」

而在比賽末段，曼恩（Terance Mann）與考菲（Amir Coffey）接連命中關鍵三分球，幫助快艇以118：115反超，P.喬治也稱讚小老弟，「如果沒有他們，我無法將功勞歸給自己，他們投進整場比賽最關鍵的球。」

快艇目前戰績為50勝28敗，暫居西部第4名，距離第5名的獨行俠有2場勝差。而第6名的太陽同日敗給第7名的鵜鶘，兩隊戰績都來到46勝32敗，西部排名戰已經進入白熱化階段。

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