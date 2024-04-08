NBA》感謝你！火箭11連勝後噩夢5連敗 勇士確定搶下附加賽門票

火箭延長賽不敵獨行俠，本季遭到淘汰。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火箭先前拿下11連勝，勝差一度逼近力拼附加賽的勇士，沒想到結束連勝後竟吞下4連敗。今客場踢館獨行俠陷入背水一戰，最終雙方廝殺到延長賽，火箭仍以136：147輸球，吞下5連敗的同時也慘遭淘汰，送給勇士晉級附加賽的門票。

獨行俠在正規賽靠著艾克森（Dante Exum）0秒壓哨三分球，以129：129進入延長賽。之後獨行俠靠著華盛頓（ P.J. Washington ）單節拿下8分、厄文（Kyrie Irving）6分帶領下，打出18：7的攻勢，直接讓火箭追近毫無機會，在客場抱憾輸球。

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此役厄文砍下全場最高48分，外帶7籃板2助攻，冬契奇（Luka Doncic）37分12助攻9籃板準大三元，華盛頓和艾克森各貢獻12分。火箭方面，布魯克斯（Dillon Brooks）29分全隊最高，范維利特（Fred VanVleet）24分12助攻，J.格林（Jalen Green）21分8助攻6籃板。

西部第11名的火箭昨天賽後與勇士的勝差擴大至4場，今天輸球後，勝差來到4.5場，在僅剩最後4場比賽之下，火箭也確定本季遭到淘汰。而勇士則是在要和爵士交手前，就已經確定拿下附加賽門票。

勇士晉級附加賽。（取自X）

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