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MLB》無奈！「神鱒」本季第4轟沒用 天使投手群又大崩盤狂失12分

2024/04/08 08:44

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天炸出本季第4轟，無奈投手群又被「開魯閣」，終場天使以2：12遭紅襪痛宰。

楚奧特此役在8局下半炸裂，從安德森（Chase Anderson）手中掃出左外野陽春砲，本季第4轟出爐，擊球初速108.6英哩、飛行距離372英呎。楚奧特全場2打數敲1安，進帳1打點、跑回1分，選到1保送、挨1次觸身球，還跑出本季第2盜，賽後打擊率為0.250。

楚奧特。（USA TODAY Sports）

天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）主投5局挨3轟掉3分，之後牛棚大崩盤，斯內羅（Jose Cisnero）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、蘇尼加（Guillermo Zuñiga）合計痛失9分，投手群再度核爆，最終以10分之差慘敗紅襪。

紅襪全場敲出12支安打，先發投手霍克（Tanner Houck）主投6局無失分，飆出7次三振，用優質先發表現摘下本季第2勝。

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