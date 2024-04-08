中職》從鐵捕洪中到諸葛紅中 蘇建文從主審視角點出箇中差異

蘇建文從球員時代的鐵捕洪中一路看到休息室內的諸葛紅中，也從主審視角給出最專業的觀察。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕60歲的資深判官蘇建文在今年開幕戰執法完後華麗轉身，但他從球員時代的鐵捕洪中一路看到休息室內的諸葛紅中，也從主審視角給出最專業的觀察。

「洪一中在捕手裡面處理低球，算是很棒的，他是屬於往上提的那種，會很乾淨俐落地提上來。」蘇建文執法場數達3381場史上最多，其中主審也站了914場，回憶起鐵捕時期的洪一中，認為他非常乾脆，「接了壞球就是壞球，不會把手套移動得很大、跟主審去爭，或是做出『要昏倒』的樣子，也不太會刻意把手套定在那裡。」

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蘇建文認為，職棒早期的投手或許球速不是那麼快，但控球和球路會比較好，「洪一中接球之後，不會去做多餘的動作，好就是好、壞就是壞，這點他是尊重專業。」蘇建文還透露，有些捕手會刻意用喊聲去影響裁判，但洪一中蹲捕的時候不會，他不會刻意去喊，不像以前有洋將會向裁判抗議、希望某些捕手不要用喊聲去干擾打者。

等到鐵捕洪中變成「諸葛紅中」後，蘇建文指出，「當了教練之後，可能職務上的不同，跟他當捕手的時候，對裁判判決的反應，是不一樣的。」蘇建文對於洪一中選手時期幾乎沒有不好的執法回憶，「當教練之後，就會有一些抗議。」但他也強調，洪總不會一直盧，「時間差不多，跟他提一下，他也會收了。」

即使是裁判出現誤判的時候，蘇建文表示，隔天在球場遇到洪總，他也不會出現不好的言語，不會讓人不舒服，「之前賽制還不能挑戰，偶爾賽前閒聊時，洪總也會來講一下那顆球應該要怎麼樣，他會用不同角度去看事情，是可以溝通的人。」

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