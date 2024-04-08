晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》從鐵捕洪中到諸葛紅中 蘇建文從主審視角點出箇中差異

2024/04/08 08:17

蘇建文從球員時代的鐵捕洪中一路看到休息室內的諸葛紅中，也從主審視角給出最專業的觀察。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕60歲的資深判官蘇建文在今年開幕戰執法完後華麗轉身，但他從球員時代的鐵捕洪中一路看到休息室內的諸葛紅中，也從主審視角給出最專業的觀察。

「洪一中在捕手裡面處理低球，算是很棒的，他是屬於往上提的那種，會很乾淨俐落地提上來。」蘇建文執法場數達3381場史上最多，其中主審也站了914場，回憶起鐵捕時期的洪一中，認為他非常乾脆，「接了壞球就是壞球，不會把手套移動得很大、跟主審去爭，或是做出『要昏倒』的樣子，也不太會刻意把手套定在那裡。」

蘇建文認為，職棒早期的投手或許球速不是那麼快，但控球和球路會比較好，「洪一中接球之後，不會去做多餘的動作，好就是好、壞就是壞，這點他是尊重專業。」蘇建文還透露，有些捕手會刻意用喊聲去影響裁判，但洪一中蹲捕的時候不會，他不會刻意去喊，不像以前有洋將會向裁判抗議、希望某些捕手不要用喊聲去干擾打者。

等到鐵捕洪中變成「諸葛紅中」後，蘇建文指出，「當了教練之後，可能職務上的不同，跟他當捕手的時候，對裁判判決的反應，是不一樣的。」蘇建文對於洪一中選手時期幾乎沒有不好的執法回憶，「當教練之後，就會有一些抗議。」但他也強調，洪總不會一直盧，「時間差不多，跟他提一下，他也會收了。」

即使是裁判出現誤判的時候，蘇建文表示，隔天在球場遇到洪總，他也不會出現不好的言語，不會讓人不舒服，「之前賽制還不能挑戰，偶爾賽前閒聊時，洪總也會來講一下那顆球應該要怎麼樣，他會用不同角度去看事情，是可以溝通的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。