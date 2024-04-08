MLB》工會質疑投球計時縮短容易受傷 大聯盟官方回應了

投球計時器縮短讓投手容易受傷？球員工會與聯盟持正反意見。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟去年正式實施投球計時器，並在本季進一步縮短投球時間，這項新政策在賽季開打前就引來球員工會質疑，認為對投手健康有疑慮，如今開季後各隊投手陸續出現傷兵，讓球員工會直接發聲明表達不滿。

大聯盟今年縮短投球時間，壘上有人時從20秒減為18秒，壘上無人時維持15秒，巧合的是，新賽季初各隊投手已經開始有傷兵出現，如守護者的前塞揚得主畢伯（Shane Bieber）近日宣佈要開Tommy John手術、勇士手史崔德（Spencer Strider）右手肘的尺側副韌帶受傷等，讓大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）發聲明，譴責聯盟不顧投手健康，堅持縮短投球計時器。

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克拉克在聲明中指出，過去不少匿名球員就表示，擔心縮短投球時間會影響到他們的健康，但聯盟還是堅持在投球計時器上路一年後，就進一步縮短時間，直言投球計時器是這幾十年來最重大的規則變動，卻只用了一季就縮短它。

聲明中繼續表示，縮短投球時間，讓球員工會更擔心投手們的健康，而聯盟至今不願意研究兩者之間是否有關係，這對球員來說、對比賽最重要的資產來說，是個前所未有的威脅。

而大聯盟官方也回應了球員工會的聲明，指出根據經驗，投手受傷與投球計時器無關，實際上投球計時器已經在小聯盟測試多年，才在大聯盟比賽實施。

大聯盟官方表示，球員工會說法忽略了一個事實，就是過去10年投手受傷的原因，與高度手臂旋轉有關，這是聯盟長期研究的項目，也與美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）的獨立研究結果吻合。

聯盟引用了約翰霍普金斯大學研究，指出去年的研究顯示，沒有證據可以證明投球時間短的投手，比投球時間長的投手更容易受傷，同時也沒有證據顯示，加快投球節奏會更容易造成受傷。

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