MLB》首度對決大谷就完美壓制！今永昇太不敢大意：還是可能挨轟...

今永昇太。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今以8：1大勝道奇，日籍左投今永昇太的大聯盟第2場先發，因雨勢攪和提前退場，但4局投球堪稱精彩，甚至完美壓制同胞大谷翔平。賽後談到自己的表現，今永謙虛的表示，仍要小心挨轟，自己也會努力維持這個狀態。

今永昇太日前初登板對上洛磯，6局狂飆9K無失分奪生涯首勝。第2場先發就對決強敵道奇，今永昇太毫無畏懼，繳出4局僅被敲2安、飆出3K無失分的好投。其中面對大谷首打席，以本場最快94.4英哩內角高速球三振，第二打席同樣塞內角高，讓大谷擊出三壘飛球出局。

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這是今永昇太職業生涯首度面對大谷翔平，賽後談到今天的對決，今永表示，「勝負只有一線之隔，那球（三壘飛球）仍有可能會是全壘打，雖然今天碰巧壓制住了，但我會努力延續這樣的狀態。」儘管因雨勢被迫提前退場，今永仍爽快說道，「我不在意，這就是美國的風格，反而容易轉換。」

而兩人首度對決，今永也在大谷踏進打擊區時互相用眼神致意。被問及今天好表現的關鍵，今永昇太分析，「直球有一定程度的品質，我今天也專注在自己該做的事情，而不是自己想做的事情，這很重要。」談到下次登板，他表示，「我會努力調整狀態，再次專注以繳出最佳表現。」

大谷翔平。（法新社）

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