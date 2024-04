MLB》連兩天逆轉對手！金鶯韓德森要命傳球失誤 海盜收下2連勝

海盜連續兩天在比賽最後半局逆轉對手。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜與金鶯系列賽的最後1戰,在前一戰以再見安打奪勝的海盜,今天在落後的情況下再度展現韌性,靠著攻勢的串聯以及金鶯游擊手韓德森(Gunnar Henderson)的要命失誤,幫助海盜再次逆轉,以3:2擊敗對手,開季拿下8勝2敗,也是自2018年來的第1次。

4局上半金鶯靠著連3支安打拿下2分,而海盜也在5局下半還以顏色,奧利維斯(Edward Olivares)在1出局的情況下敲出安打上壘,並靠著投手傳球失誤攻佔三壘得分大門口,下一棒的戴維斯(Henry Davis)擊出右外野方向飛球,接殺後送回三壘的奧利維斯形成高飛犧牲打,不過金鶯仍以2:1暫時領先。

比賽來到9局下半,金鶯換上第3任投手卡諾(Yennier Cano)上場關門,卻被海盜抓到反攻機會,開局連續兩支安打,再加上康納喬(Connor Joe)纏鬥7顆球選到保送攻占滿壘,雖然下一棒的泰倫茲(Rowdy Tellez)沒有成功送回分數,緊接在後的奧利維斯將球打向游擊防區,游擊手韓德森側滑接到球,眼看就要形成結束比賽的雙殺守備,但韓德森成功抓到二壘跑者後,往一壘送卻發生要命暴傳,讓海盜2名跑者成功回來得分,連兩天在比賽的最後半局拿下逆轉勝。

海盜今天的先發投手岡薩雷茲(Marco Gonzales)主投6局被敲出5支安打失掉2分,並送出4次三振,拿下優質先發。

Chaos in Pittsburgh as the @Pirates rally for the #walkoff! pic.twitter.com/aglShkcws9