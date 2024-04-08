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MLB》連兩天逆轉對手！金鶯韓德森要命傳球失誤 海盜收下2連勝

2024/04/08 09:39

海盜連續兩天在比賽最後半局逆轉對手。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜與金鶯系列賽的最後1戰，在前一戰以再見安打奪勝的海盜，今天在落後的情況下再度展現韌性，靠著攻勢的串聯以及金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）的要命失誤，幫助海盜再次逆轉，以3：2擊敗對手，開季拿下8勝2敗，也是自2018年來的第1次。

4局上半金鶯靠著連3支安打拿下2分，而海盜也在5局下半還以顏色，奧利維斯（Edward Olivares）在1出局的情況下敲出安打上壘，並靠著投手傳球失誤攻佔三壘得分大門口，下一棒的戴維斯（Henry Davis）擊出右外野方向飛球，接殺後送回三壘的奧利維斯形成高飛犧牲打，不過金鶯仍以2：1暫時領先。

比賽來到9局下半，金鶯換上第3任投手卡諾（Yennier Cano）上場關門，卻被海盜抓到反攻機會，開局連續兩支安打，再加上康納喬（Connor Joe）纏鬥7顆球選到保送攻占滿壘，雖然下一棒的泰倫茲（Rowdy Tellez）沒有成功送回分數，緊接在後的奧利維斯將球打向游擊防區，游擊手韓德森側滑接到球，眼看就要形成結束比賽的雙殺守備，但韓德森成功抓到二壘跑者後，往一壘送卻發生要命暴傳，讓海盜2名跑者成功回來得分，連兩天在比賽的最後半局拿下逆轉勝。

海盜今天的先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）主投6局被敲出5支安打失掉2分，並送出4次三振，拿下優質先發。

海盜先發投手岡薩雷茲主投6局失2分，拿下優質先發。（法新社）

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