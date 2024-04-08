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NBA》排名大亂鬥！「怪物狀元」29分5火鍋寫紀錄 太陽恐再跌入附加賽

2024/04/08 09:19

「怪物狀元」Z.威廉森。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕例行賽進入尾聲，正值排名卡位的關鍵期，鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今日狂轟29分，率隊以113：105射下太陽，終結4連敗。

Z.威廉森今日展現主宰力，決勝節獨拿12分，包括在讀秒階段關鍵突破上籃得手，幫助球隊鞏固6分領先優勢，成為贏球功臣之一。

Z.威廉森繳出29分、10籃板、7助攻全能數據，還搧出5阻攻寫下生涯新高，麥考倫（CJ McCollum）射進7顆三分球，轟下31分、5助攻。

太陽方面，杜蘭特（Kevin Durant）23分、6助攻，畢爾（Bradley Beal）外線8投7中砍33分，布克（Devin Booker）25分、7助攻。

西部排名大亂鬥，太陽輸球後仍暫居第6名，但和第7的鵜鶘已無勝差，有再次跌入附加賽的風險，鵜鶘則要力拚擠進前6，直接拿下季後賽門票。

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