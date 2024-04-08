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體育 籃球 NBA

NBA》大頭森狂飆43分 公鹿不敵尼克東部老二岌岌可危

2024/04/08 10:28

布朗森（11號）攻下全場最高43分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部排名出現大混戰，尼克今天客場挑戰公鹿，終場在「大頭森」布朗森（Jalen Brunson）攻下43分的帶領下，下半場擊潰公鹿，以122：109贏球，與公鹿勝差只剩1場，讓公鹿東部第二的位子岌岌可危。

賽前尼克與公鹿有2場勝差，兩隊今日正面對決，儘管公鹿最多曾領先過11分，不過下半場進攻當機，三、四兩節加起來僅拿到48分，反觀尼克則打出33、39的單節比分，最終尼克贏下比賽。

尼克布朗森攻下全場最高43分，迪文森佐（Donte Divincenzo）攻下26分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）則有18分10籃板雙十演出；公鹿方面「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）28分15籃板8助攻，波提斯（Bobby Portis）24分，里拉德（Damian Lillard）則有23分。

公鹿輸球後吞下4連敗，在輸尼克前分別敗給巫師、灰熊、暴龍3支勝率不到5成的球隊，近7場輸了6場，雪上加霜的是，陣中大將米德爾頓（Khris Middleton）此戰中途臉部還被打到退場。

目前公鹿戰績47勝31敗，與第三、第四的魔術、尼克僅有1場勝差，與第五、第六的騎士、溜馬勝差也分別縮小到1.5場、2.5場。

米德爾頓臉部被打到流血退場。（美聯社）

字母哥準大三元仍無法帶領球隊贏球，東部第二恐不保。（美聯社）

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