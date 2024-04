MLB》前役無安打投手布蘭柯6局好投 太空人壓制遊騎兵中止2連敗

布蘭柯主投6局僅被敲出1支安打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人作客迎戰遊騎兵的第3場比賽,靠著前一場先發締造無安打比賽的布蘭柯(Ronel Blanco)6局僅被敲出1支安打的好投,封鎖遊騎兵的強力打線,最終以3:1終止2連敗。

遊騎兵先發投手丹寧(Dane Dunning)前兩局表現優異,但在3局上半出現亂流,雖然抓下首名打者潘尼亞(Jeremy Peña),但面對太空人的第9棒與第1棒連續投出保送,下一棒的阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)面對內角卡特球,大棒一揮送出右外野打牆形成3分砲先馳得點。

遊騎兵受制於對手強力的投手陣容,始終沒有有效的攻勢串聯,直到9局下半,太空人換上終結者哈德(Josh Hader)上場關門,衛冕軍再度嘗試發起反攻,雖然率先解決掉大物朗福德(Wyatt Langford),但面對賈西亞(Adolis García)投出保送,並靠著暴投站上二壘。

下一棒採取代打換上另一名大物佛斯邱(Justin Foscue),在纏鬥6顆球後,面對內角低的伸卡球,打出中間方向安打送回壘上的跑者,大聯盟生涯首安與首打點同時出爐。在此之後哈德穩住陣腳,面對同樣換上代打上陣的杜蘭(Ezequiel Duran),打出滾地球形成雙殺結束比賽,收下來到太空人後的第1次救援成功。

太空人先發投手布蘭柯在締造無安打比賽後,今天先發出賽也讓遊騎兵前5局1支安打都擠不出來,直到6局下半兩出局後,賈西亞打出中間方向安打,讓連續無安打局數中斷在14.2局;遊騎兵方面,先發投手丹寧也表現不俗,主投6.2局失掉3分,並送出7次三振。

Ronel Blanco gave it another run!



His bid for a second straight no-hitter ends after 5 2/3 innings on #SundayNightBaseball. pic.twitter.com/KT7TWi7ygP