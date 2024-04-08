MLB》前役無安打投手布蘭柯6局好投 太空人壓制遊騎兵中止2連敗

布蘭柯主投6局僅被敲出1支安打。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人作客迎戰遊騎兵的第3場比賽，靠著前一場先發締造無安打比賽的布蘭柯（Ronel Blanco）6局僅被敲出1支安打的好投，封鎖遊騎兵的強力打線，最終以3：1終止2連敗。

遊騎兵先發投手丹寧（Dane Dunning）前兩局表現優異，但在3局上半出現亂流，雖然抓下首名打者潘尼亞（Jeremy Peña），但面對太空人的第9棒與第1棒連續投出保送，下一棒的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）面對內角卡特球，大棒一揮送出右外野打牆形成3分砲先馳得點。

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遊騎兵受制於對手強力的投手陣容，始終沒有有效的攻勢串聯，直到9局下半，太空人換上終結者哈德（Josh Hader）上場關門，衛冕軍再度嘗試發起反攻，雖然率先解決掉大物朗福德（Wyatt Langford），但面對賈西亞（Adolis García）投出保送，並靠著暴投站上二壘。

下一棒採取代打換上另一名大物佛斯邱（Justin Foscue），在纏鬥6顆球後，面對內角低的伸卡球，打出中間方向安打送回壘上的跑者，大聯盟生涯首安與首打點同時出爐。在此之後哈德穩住陣腳，面對同樣換上代打上陣的杜蘭（Ezequiel Duran），打出滾地球形成雙殺結束比賽，收下來到太空人後的第1次救援成功。

太空人先發投手布蘭柯在締造無安打比賽後，今天先發出賽也讓遊騎兵前5局1支安打都擠不出來，直到6局下半兩出局後，賈西亞打出中間方向安打，讓連續無安打局數中斷在14.2局；遊騎兵方面，先發投手丹寧也表現不俗，主投6.2局失掉3分，並送出7次三振。

Ronel Blanco gave it another run!



His bid for a second straight no-hitter ends after 5 2/3 innings on #SundayNightBaseball. pic.twitter.com/KT7TWi7ygP — MLB （@MLB） April 8, 2024

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