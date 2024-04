NBA》逃離附加賽只差一場！馬克西狂砍生涯新高 七六人2OT擊退馬刺

馬克西(0號)攻下生涯新高52分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人力拚逃離附加賽,今天客場出戰馬刺,在MVP一哥恩比德(Joel Embiid)缺戰的情況下,二哥馬克西(Tyrese Maxey)獨挑大樑狂砍生涯新高52分,最終七六人在2度延長以133:126擊敗馬刺,與東部第6的溜馬僅有1場勝差。

七六人、馬刺今天上演精采拉鋸戰,馬刺本有機會收下比賽,比賽末段還以108:103領先5分,此時七六人馬克西、巴頓(Nicolas Batum)分別在45秒、9秒時投進2顆三分逆轉比數,隨後馬刺錢帕尼(Julian Champagnie)剩2.1秒時再飆超前三分,不過馬克西槍響前上籃得手,兩隊進入延長賽。

一度延長馬刺本來也有機會贏球,不過24.1秒時被馬丁(K.J. Martin)開後門灌籃追平,比賽進入二度延長;二度延長七六人展現季後賽球隊的經驗,最後3分半未讓馬刺攻下分數,拉出一波10:0高潮收下比賽。

馬克西此戰52分改寫生涯新高,值得一提的是,這是馬克西本季第3度得分達50分,先前分別在11月12日隊溜馬砍下50分、2月1日對爵士砍下51分,而單季3次50分,也成為七六人隊史繼恩比德、艾佛森(Allen Iverson)、張伯倫(Wilt Chamberlain)後,第4位寫下這項成就的球員。

馬刺方面,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)再度打出恐怖狀元身價,繳出33分18籃板7阻攻外加6助攻的數據,差3阻攻即可達成罕見的「火鍋大三元」。

