NBA》逃離附加賽只差一場！馬克西狂砍生涯新高 七六人2OT擊退馬刺

馬克西（0號）攻下生涯新高52分。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人力拚逃離附加賽，今天客場出戰馬刺，在MVP一哥恩比德（Joel Embiid）缺戰的情況下，二哥馬克西（Tyrese Maxey）獨挑大樑狂砍生涯新高52分，最終七六人在2度延長以133：126擊敗馬刺，與東部第6的溜馬僅有1場勝差。

七六人、馬刺今天上演精采拉鋸戰，馬刺本有機會收下比賽，比賽末段還以108：103領先5分，此時七六人馬克西、巴頓（Nicolas Batum）分別在45秒、9秒時投進2顆三分逆轉比數，隨後馬刺錢帕尼（Julian Champagnie）剩2.1秒時再飆超前三分，不過馬克西槍響前上籃得手，兩隊進入延長賽。

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一度延長馬刺本來也有機會贏球，不過24.1秒時被馬丁（K.J. Martin）開後門灌籃追平，比賽進入二度延長；二度延長七六人展現季後賽球隊的經驗，最後3分半未讓馬刺攻下分數，拉出一波10：0高潮收下比賽。

馬克西此戰52分改寫生涯新高，值得一提的是，這是馬克西本季第3度得分達50分，先前分別在11月12日隊溜馬砍下50分、2月1日對爵士砍下51分，而單季3次50分，也成為七六人隊史繼恩比德、艾佛森（Allen Iverson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）後，第4位寫下這項成就的球員。

馬刺方面，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度打出恐怖狀元身價，繳出33分18籃板7阻攻外加6助攻的數據，差3阻攻即可達成罕見的「火鍋大三元」。

52 PTS | 7 ASTS | 5 REBS | 2 STLS



career high in points and a buzzer beater for good measure.



presented by @PALottery pic.twitter.com/xsU4na1n6j — Philadelphia 76ers （@sixers） April 8, 2024

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