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MLB》最顧人怨主審超瞎判決拉掉「托天子」 全場基迷飆罵「X你X」

2024/04/08 11:13

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與藍鳥之戰，剛開賽就有插曲，因為號稱「最顧人怨」主審的赫南德茲（Angel Hernandez）又一最新力作。他在1局下托瑞斯（Gleyber Torres）做出離譜判決，誇張到全場洋基球迷直接髒話伺候。

「托天子」托瑞斯今擔任洋基開路先鋒，在今天第一次打擊時與藍鳥先發投手弗朗西斯（Bowden Francis）纏鬥到兩好三壞，此時弗朗西斯在投球前，右腳先有退板動作後才將球投出，很明顯已經構成投手犯規。托瑞斯見狀後立刻退出打擊區，示意這已經是投手犯規，

然而執法的赫南德茲完全無動於衷，直接將托瑞斯給拉弓三振。更諷刺的是根據現場轉播單位與大聯盟官網的電子好球帶，弗朗西斯這顆曲球根本是完全偏離好球帶的偏高壞球，一個打席內出現2次超瞎判決，更讓全場洋基迷氣炸，直接大喊「ANGEL SUCKS（你好爛）」、「F*** YOU ANGEL（X你X）」。

儘管總教練布恩（Aaron Boone）立即上場了解情況，赫南德茲甚至還煞有其事地跟其他壘審進行討論，但最終並未改變任何結果。所幸這不影響比賽結果，洋基終場以8：3擊敗藍鳥，目前8勝2敗暫居美聯東區龍頭寶座。

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