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MLB》終於贏了！首局兩發3分砲領銜 馬林魚擊潰紅雀揮別開季9連敗

2024/04/08 11:38

馬林魚今擊敗紅雀，中止開季9連敗，拿下新賽季的第1勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚作客面對紅雀，揹著開季9連敗的巨大壓力，首局靠著陣中球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與今年從雙城轉戰馬林魚的工具人戈登（Nick Gordon）兩發的3分砲，幫助球隊一路領先，最終以10：3擊敗紅雀，終於拿下今年賽季的第1勝，至此大聯盟30支球隊都已在新賽季奪勝。

馬林魚在比賽一開始就展現止敗的企圖心，開路先鋒阿拉耶茲（Luis Arraez）率先敲安，下一棒的貝爾（Josh Bell）選到保送上壘，輪到奇澤姆的打擊，第1球就一棒轟出中右外野牆外，打進紅雀的牛棚練投區，形成3分打點的全壘打。

攻勢尚未結束，兩出局後安德森（Tim Anderson）、德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）連續安打上壘，今年從雙城轉戰馬林魚的工具人戈登（Nick Gordon）也掃出右外野方向的3分砲，2局上半又再拿下1分，在前兩局就有7分的領先。

紅雀在5局下半靠著戈爾曼（Nolan Gorman）的本季首轟追回1分，而馬林魚也有所回應，7、8局靠著5支安打拿下3分，暫時以10：1領先。

雖然9局下半因雨來攪局，但尚未澆熄紅雀的反攻氣焰，馬林魚換上安德瑞斯（Matt Andriese）接替投球，但首名打者西亞尼（Michael Siani）打出左外野車布邊的三壘安打，靠著三振抓下第1個出局數後，在5局已開轟過的戈爾曼面對外角伸卡球，將小白球送向中外野再度開轟，上演單場雙響炮，不過雙方差距過大，紅雀仍無力追趕，最終馬林魚收下得來不易的勝利。

馬林魚本場先發投手梅耶爾（Max Meyer）主投6局僅被敲出3支安打失掉1分，並送出3次三振，拿下在大聯盟生涯的第1場勝投；進攻放面，阿拉耶茲狀況火燙，5打數敲出4支安打上演「鐵支」表現，包含1支三壘安打並跑回3分。

馬林魚先發投手梅耶爾先發6局僅失1分，拿下大聯盟生涯首勝。（美聯社）

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