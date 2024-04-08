NBA》柯瑞缺席沒差！K湯轟32分率勇士贏球 有附加賽還要拚排名

K.湯普森。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰爵士，即便柯瑞缺陣，但其他人跳出來補上火力缺口，K.湯普森轟32分、庫明加進帳21分，率隊以118：110獲勝，有機會繼續往上推進排名。

由於稍早獨行俠在延長賽擊敗火箭，等於直接把勇士送進附加賽，目前西部前10名隊伍已出爐，但排名還有懸念。

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勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天休兵，改由K.湯普森（Klay Thompson）扛起進攻重責，他在上半場轟進5顆三分球，進帳25分，加上小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻12分，率隊半場打完取得68：54領先。爵士隊方面，上半場以朱贊（Johnny Juzang）替補上陣繳22分最佳。

易籃後，勇士火力依舊，並帶著20分領先進入決勝節，最後關頭也擋住爵士反撲，穩穩收下勝利。

勇士湯普森進帳全場最高32分、5籃板，庫明加21分、10籃板；爵士朱贊拿下27分、K.喬治（Keyonte George）25分次之。

由於西部第6的太陽稍早敗給鵜鶘，加上勇士贏球，雙方勝差僅剩3場，接下來各自還有4場比賽，勇士想要登上西部第6並非完全沒機會。即便最後勇士沒能衝進前6，仍有機會把排名繼續往上提升，取得更有利的位置。

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