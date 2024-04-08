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中職》墊底富邦回到新莊主場拚反彈！ 悍將要把親子遊樂園搬進球場

2024/04/08 11:32

悍將小小世界闖關活動。（悍將提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小小世界樂趣多！富邦悍將4月13、14日第二檔主題日「小小世界」，專屬親子同樂的小小世界在新莊棒球場登場，除了有大家最愛的卡通角色《粉紅豬小妹》來為悍將開球外，還有讓小小朋友們蹦蹦跳跳的氣墊遊樂設施、手作教室和闖關活動，要讓小小悍將來到球場放電一整天！

小小世界要把親子遊樂園搬進棒球場「跳跳氣墊」來到球場外頭，讓小朋友們開心蹦跳、歡樂大笑；讓爸爸媽媽帶著小朋友一起互動的「玩轉動力沙」，讓你展現出小朋友們最無限的創意；「七彩毛球DIY」用繽紛色彩的毛球，隨心所欲的拼貼，做出自己獨一無二的悍將Logo「盾牌G」！只要符合資格的小朋友即可體驗噢！梅林魔法師家族會員主題日兩天至2F服務台出示當日票券及會員憑證，即可兌換體驗券。

除了大型設施及手作教室體驗之外，還有闖關遊戲等著小朋友們來大玩特玩，只要至各指定攤位出示闖關卡即可進行闖關活動，任選兩關體驗完成者即可憑闖關卡兌換「悍將雙寶」吉祥物Frankie、Bonnie束口背袋，贈品每日數量有限、兌完為止。

來到球場遊樂，美食更是不能缺席，小小世界吃甜甜，「葫蘆花」不同於夜市的冰糖葫蘆，使用純麥芽及純冰糖製作糖衣，多樣新鮮水果任你挑選，還能添加配料，讓口感更有層次；以及「動感蒟蒻果凍棒」，蒟蒻果凍是低卡、高纖的消暑涼品，在炎熱的夏日，冰冰涼涼、Ｑ彈口感大大擄獲大、小朋友們的心，眾多好康及好玩的活動等著家人們來到小小世界玩樂一整天！

悍將小小世界遊樂設施。（悍將提供）

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