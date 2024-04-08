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MLB》天使又有二刀流？162轟重砲初登板 做到「別人做不到的事」

2024/04/08 12:32

薩諾。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今以2：12遭到紅襪打爆，天使在9局上派出今天的先發指定打擊薩諾（Miguel Sano）登板投球，而他也順利抓下出局數，還被天使隨隊記者稱讚，「薩諾做到其他人做不到的事。」

天使休季以小聯盟合約簽下薩諾，生涯累積162轟的他今天擔任先發指定打擊，4打數敲出1安打，更在9局上2出局滿壘時被派上場拆彈，迎來生涯初登板。面對杜蘭（Jarren Duran）連續用超過80英哩變速球取得2好0壞，接著再用74英哩曲球讓他擊出滾地球出局，化解危機。

薩諾今天「二刀流」的表現不禁讓天使隨隊記者苦笑，《橙縣紀事報》記者佛列契（Jeff Fletcher）就表示，「薩諾是天使今天最有效率的投手。」而《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）更直言，「薩諾做到其他人做不到的事，那就是抓下出局數。」

天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）主投5局挨3轟掉3分，不過之後牛棚大崩盤，斯內羅（Jose Cisnero）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、蘇尼加（Guillermo Zuñiga）合計痛失9分。而打線僅「神鱒」楚奧特（Mike Trout）陽春砲，以及9局下暴投得到2分。

另外，開季一度21打數0安打的倫登（Anthony Rendon），繼昨天敲出本季第2安後，今天第3安也順勢出爐。此役他5打數1安打，賽後打擊率0.094，逐漸突破1成大關，攻擊指數也上升到0.272。

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