MiLB》3A復健賽狂失6分 韋蘭德、總教頭完全不擔心

韋蘭德3A復健賽表現不佳。（圖取自Sugar Land Space Cowboys X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人塞揚投手韋蘭德（Justin Verlander）今天在3A迎來首場復健賽，儘管復健賽內容不理想，3局投球就狂失6分自責分，不過他倒是不擔心自己狀況，認為完成了65球目標就算達標了。

韋蘭德今天3A復健賽對上Las Vegas Aviators先發，在順利解決前4位打者後遇到亂流，接著面對6棒打者皆被擊出安打，一口氣失掉5分，總計本場比賽韋蘭德65球投了3局，其中46球是好球，送出6次三振被敲7支安打失掉7分，6分為自責分。

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賽後韋蘭德表示，本場比賽就是設定投完65球，而他也完成了這個目標，且身體沒有任何不適，「在理想狀態下，你在對的時機上場，然後一切都和你想的一樣好，但這裡不是理想世界，我的時間表有點落後了。」韋蘭德坦言，他的控球的確還不穩定，這些都只能上投手丘去調整。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）點評韋蘭德首場復健賽，表示投球內容還可以，球速有到95英里，也投出了一些不錯的滑球和變速球，艾斯帕達認為，韋蘭德隔天的身體狀況感覺如何，才是現階段最重要的事情。

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