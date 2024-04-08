晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》3A復健賽狂失6分 韋蘭德、總教頭完全不擔心

2024/04/08 12:17

韋蘭德3A復健賽表現不佳。（圖取自Sugar Land Space Cowboys X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人塞揚投手韋蘭德（Justin Verlander）今天在3A迎來首場復健賽，儘管復健賽內容不理想，3局投球就狂失6分自責分，不過他倒是不擔心自己狀況，認為完成了65球目標就算達標了。

韋蘭德今天3A復健賽對上Las Vegas Aviators先發，在順利解決前4位打者後遇到亂流，接著面對6棒打者皆被擊出安打，一口氣失掉5分，總計本場比賽韋蘭德65球投了3局，其中46球是好球，送出6次三振被敲7支安打失掉7分，6分為自責分。

賽後韋蘭德表示，本場比賽就是設定投完65球，而他也完成了這個目標，且身體沒有任何不適，「在理想狀態下，你在對的時機上場，然後一切都和你想的一樣好，但這裡不是理想世界，我的時間表有點落後了。」韋蘭德坦言，他的控球的確還不穩定，這些都只能上投手丘去調整。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）點評韋蘭德首場復健賽，表示投球內容還可以，球速有到95英里，也投出了一些不錯的滑球和變速球，艾斯帕達認為，韋蘭德隔天的身體狀況感覺如何，才是現階段最重要的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。