籃球》士院審假球案 吳季穎忘記帶身分證、李其恩全部認罪

士林地院二度開庭審理SBL假球案，被告球員吳季穎出庭。（記者朱沛雄攝）

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院上午9時30分二度開庭審理假球案，首度到庭的被告、前球員吳季穎因忘記帶身分證，先透過拍照確認身分，其律師則爭執檢方認定的犯罪所得，「實際上沒那麼高」；同庭另有李其恩、邱忠博、吳祐任，僅李其恩坦承全部犯行。

吳季穎稍早在庭上未說明案情，委由律師代答指，因尚未閱卷完畢，可否容許閱卷完畢並與吳季穎討論後，再行陳報？法官表示，開放閱卷已經好一陣子了，今天應該可以答辯；律師回，吳季穎接受檢方偵訊時的陳述都屬事實，另檢方認定的犯罪金額很高，實際上沒麼多。

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邱忠博否認打假球，也沒有下注與分紅。律師也說自己上週才接受委任，其餘待閱卷完畢再於兩週內陳報。

唯一認罪的是李其恩，李的律師說，李其恩有邦吳季穎簽賭三次，又幫邱忠博簽賭一次，但幫忙邱簽賭的這一次，並未約定分配賭資，李只是幫助犯。

犯罪所得部分，李其恩的律師說，吳季穎給過李其恩3次，每次2000元，李已還給吳季穎2000元，只有拿到4000元；李其恩另與邱忠博簽賭那次，只贏2萬4000元，李其恩分到1萬2000元，並非檢方所指5萬8000元。

否認全部犯行的吳祐任，其律師請檢方具體說明吳祐任上場時，如何故意失誤、故意控制比賽，因為這這會涉及預計勘驗的內容與答辯方向，以及爭執犯罪所得。

吳祐任的律師也提到，未來將會以證人身分，傳喚教練邱大宗、李啟億以及專家證人桑茂森；至於為何要傳喚桑茂森，律師說，桑是中華男籃與國體大的教練，既然檢方指吳祐任打假球，則須透過專家證人判斷吳祐任在場上時否有不合常規的行為。

全案定5月14日再度開庭，假球案目前輪到另外3名被告顏聞佐、斑霸、邱廷昱庭訊中。

李其恩。（記者朱沛雄攝）

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