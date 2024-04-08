PLG》聯盟辦裁判講習會議 教練盼有「一致性吹判」讓球員發揮球技

PLG教練在季中裁判暨教練團講習會議發表意見。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕針對比賽中會出現爭議吹判，PLG聯盟日前也舉辦季中裁判暨教練團講習會議，邀請全體裁判、場控委員及6隊教練團進行深入討論及溝通，期望拉近裁判及各隊教練團雙方對於吹判尺度之共同認知，並建立、保持良性溝通管道。

針對此次季中裁判暨教練講習會議，PLG執行長鄭偉柏也於會中勉勵裁判：「聯盟高度重視裁判之培養及待遇，裁判為聯盟賽事的重要成員，我們的共同目標，是一起打造台灣最優質且頂級的職籃賽事。」

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此外，聯盟裁判顧問卡德威爾（JB Caldwell）認為，聯盟全體裁判同仁致力於提升吹判品質，並提供自身豐富的國際經驗，和全體裁判針對本季吹判及重點項目進行討論及檢討。

本次講習會議另一個重點，是和各隊教練團進行雙向互動溝通，台北富邦勇士總教練許晉哲、新竹御頂攻城獅總教練密特羅維奇、福爾摩沙夢想家助理教練陳世念、高雄鋼鐵人總教練邱大宗皆表達教練團對於裁判吹判尺度的詢問及建議，新北國王及桃園璞園領航猿也於會前提出希望和裁判溝通了解之事項，讓各隊教練團和裁判於會中都能暢所欲言，拉近各隊教練團及裁判對於吹判尺度的認知，並保持良性的溝通管道。而會中各隊教練團和裁判達成共識，希望裁判對於「一致性吹判」能重點把關，讓場上拚戰的球員更能清楚知道裁判的吹判尺度。

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