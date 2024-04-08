NBA》AD傷退、詹姆斯缺陣 湖人不敵灰狼又跌到西部第9

A.戴維斯。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天迎戰灰狼，由於詹姆斯缺陣，A.戴維斯又因眼傷提早退場，紫金大軍陷入苦戰，最終以117：127不敵灰狼，目前以45勝34負，掉到西部第9，和第6的太陽增加到1.5場勝差。

持續為季後賽努力的湖人，在前役贏球後，排名已經上升到西部第8。

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今天在主場迎戰灰狼，湖人當家一哥詹姆斯（LeBron James）缺陣，由A.戴維斯（Anthony Davis）領銜出擊，但他在首節被打傷左眼，緊急返回休息室治療，且確定本場比賽不會回歸。

少了詹姆斯和戴維斯，湖人打得相對艱辛，灰狼里德（Naz Reid）在前兩節繳出全隊最高23分，加上愛德華茲（Anthony Edwards）貢獻16分，助隊上半場打完取得79：64領先，而湖人上半場以汀維迪（Spencer Dinwiddie ）16分最佳。

湖人在第3節後段靠著羅素（D'Angelo Russell）、瑞迪許（Cam Reddish）發揮，一度追到4分差，但灰狼很快穩住陣腳，愛德華茲、安德森（Kyle Anderson）接連得分，助隊保有雙位數領先。

少了兩名大將情況下，湖人難以扭轉頹勢，中止4連勝。

灰狼里德繳出全隊最高31分、11籃板，愛德華茲拿下26分、8助攻。湖人八村壘拿下30分，汀維迪18分次之。

A.戴維斯（右）。（今日美國）

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