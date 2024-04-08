籃球》顏聞佐為假球案出庭哭了 同庭斑霸拒認罪強調來台就是為了「贏」

顏聞佐。（記者朱沛雄攝）

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院上午審理假球案，先傳喚並訊問完畢前球員吳季穎、李其恩、邱忠博、吳祐任，接著訊問顏聞佐、斑霸、邱廷昱。否認打假球的顏聞佐泣訴「我一直是個板凳球員，上場時間時間真的太少、太少、太少」；否認全部犯行的斑霸，強調自己在球場上是領導者，從非洲來台就是為了「贏」。

坦承簽賭的顏聞佐說，起初是吳季穎要他幫忙用手機在比賽中向吳的女友（同案被告黃品瑄）下注，他一開始拒絕，然吳季穎在球隊的角色很重要，他很擔心自己若拒絕配合，待他與吳季穎一起上場時會影響他的表現。

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顏聞佐接著泣訴，他從小花很多時間在籃球這條路上，常常幾個月才可以回家一次，只是為了想靠籃球維生，後來他進入裕隆，一直是個板凳球員，上場時間真的很少，所以他希望可以好好表現，未來繼續以籃球維生，堅決否認有打假球。

顏的律師強調，顏聞佐雖然是板凳球員，但只要能下場，都非常珍惜，希望能有好的表現，但也就因為是板凳球員，要融入球隊要先獲得明星球員、主力球員的認可，否則再怎麼努力也沒用；另吳季穎為了不要再拿出自己的分紅，主動要顏聞佐一起簽賭，顏雖不願意也不敢拒絕。

斑霸透過通譯提到，每個人都知道他在球場上是領導者的姿態，不需要球員指導他如何比賽，他會從非洲來台也是為了贏球，至於吳季穎為何要把事情強加在他身上，他並清楚。

斑霸還強調，他的手機上沒有簽賭的應用程式，且檢察官指控他打假球的那幾場比賽，是因為他無法信任他的後衛，他才會叫暫停。

斑霸也說，檢察官認為其中一場比賽他打假球，然他當時已陷入犯規麻煩，「如何打好比賽？」對他來說「不公平也不可能」，另他只要一個動作就被吹犯規或被警告，但他仍有向裁判叫囂。

斑霸最後說，他是顧家的人，家人都倚靠他，然從去年12月起，他都沒有收入，希望法官能趕快解決這件事，他才能回去過他的生活。律師表示，斑霸並未收到指示，也未參與共謀或下注。同案被告吳季穎的同學邱廷昱，坦承有幫吳下注。

斑霸。（記者朱沛雄攝）

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