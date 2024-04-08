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NBA》勇士新星缺陣6場回歸先打替補 主帥解釋不讓他先發的原因

2024/04/08 14:06

庫明加。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以118：110擊敗爵士，其中新星前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）缺陣6場後回歸，此役先從板凳出發，上場27分鐘就拿下21分，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）也解釋了為何讓庫明加先打替補的原因。

庫明加先前因膝蓋肌腱炎缺陣6場比賽，但他缺席時勇士戰績為5勝1敗，在今天柯瑞（Stephen Curry）與威金斯（Andrew Wiggins）都作壁上觀之下，柯爾決定讓庫明加從板凳出發，先發陣容則為波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、保羅（Chris Paul）、K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green）與傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

「決定讓波傑姆斯基先發是因為陣容組合上的配置，」柯爾說道，「柯瑞缺陣後，基於防守原因，我們希望讓D.格林和傑克森戴維斯先發。所以如果我們讓波傑姆斯基先發，庫明加則從替補上場，感覺會是一個更好的組合。」

庫明加今上場27分鐘，11投9中拿下21分10籃板4助攻的出色表現。柯爾表示，庫明加在場上跑動與攻擊籃框的能力，正是板凳所需的活力。「但我們仍得看看，當柯瑞回來後陣容將如何配置。我們本季很喜歡讓庫明加先發，並讓D.格林去5號位。」

這已經是庫明加連續第6場比賽以替補身分拿下超過20分，對於擔任替補角色，他表示，「我並不擔心自己打替補，就像教練說的那樣，這沒關係，只要你上場付出所有的一切，自然會水到渠成，我現在更關心的是融入團隊，並做出影響替球隊取勝。」

勇士開賽前就因火箭輸球而確保附加賽門票，由於西部第6的太陽稍早敗給鵜鶘，加上勇士贏球，雙方勝差僅剩3場，接下來各自還有4場比賽，勇士想要登上西部第6並非完全沒機會。即便最後勇士沒能衝進前6，仍有機會把排名繼續往上提升，取得更有利的位置。

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