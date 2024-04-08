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中職》大物女神一粒降臨台南！統一攜手台鋼WING STARS舉辦見面會

2024/04/08 14:15

UNI GIRLS Ｘ WING STARS拍照見面會。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕4.9（二）~4.14（日） 統一獅Ｘ臺南400主題日，一起台南、世界交陪熱鬧登場，單週五場賽事分別對戰中信兄弟及台鋼雄鷹，這也是台鋼雄鷹一軍首度在台南棒球場正式出賽，為了歡迎今年度新夥伴台鋼雄鷹，球場上彼此互相競爭，場外行銷活動雙方首次結合，也將結合臺南及高雄城市共同合作創造雙贏，期待帶動南台灣棒球熱潮，邀請無論是高雄和台南的棒球迷一起走進主場賽事，為職棒賽事相挺。

本週六、週日（ 4.13及4.14）臺南400主題日，也特別與台鋼雄鷹共同合作企劃，推出「雄鷹萊樂」作伙交陪，邀請台鋼雄鷹吉祥物TAKAO、高雄熊一起來台南棒球場同樂，而統一獅萊恩、盈盈、魚頭君、喬治，將一起在看台、場外，一起應援、一起同樂。

本系列「雄鷹萊樂」作伙交陪，除了雙方球隊吉祥物交流外，台鋼雄鷹WING STARS連續兩天也將來到台南棒球場一起參與各項活動，週六賽前及週日賽後，連續兩天將舉辦UNI GIRLS Ｘ  WING STARS拍照見面會，而台鋼雄鷹商品部也將在三壘出入口旁為球迷們服務，連續兩天只要到萊恩酷或台鋼雄鷹商品部，單筆消費滿1500元，前20位者，均可參加「UNI GIRLS Ｘ  WING STARS拍照見面會」，每場拍照見面共計40位球迷參加，歡迎球迷一起來參加，而週六賽前場內活動將由UNI GIRLS Ｘ  WING STARS聯合舞蹈表演，而週日賽前將安排統一獅與台鋼雄鷹吉祥物進行舞台活動、拍照見面會及賽前表演，歡迎大家一起來同樂。

UNI GIRLS Ｘ WING STARS拍照見面會。（球團提供）

 

UNI GIRLS Ｘ  WING STARS拍照見面會

活動時間：

4.13（六） 15:20~15:50

4.14（日） 賽後20分鐘後開始

活動地點：台南棒球場 戶外舞台區

參加資格：當日分別至萊恩酷商品部或台鋼雄鷹商品部，單筆消費滿1500元，即可獲得拍照見面會參加券一張，每日雙方商品部各20張，每人每次限索取一張，不可累計重複領取。

出席人員：

4.13（六）

UNI GIRLS：  瑟七、一七、包子、Nozomi

WING STARS：妡0、瑈瑈、昆昆、林浠

4.14（日）

UNI GIRLS：斐棋、JOY、侯芳、Chihiro

WING STARS：螢螢，李樂，一粒，圈圈

統一獅 Ｘ 台鋼雄鷹 吉祥物們拍照見面會

活動時間：4.14（日） 12:50~13:15

活動地點：台南棒球場 戶外舞台區

活動內容：舞蹈表演、有獎問答、拍照見面會

參加資格：持當日賽事門票現場排隊即可上台與兩隊吉祥物合影，限時15分鐘

出席吉祥物：萊恩、盈盈、魚頭君、喬治、TAKAO、高雄熊

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