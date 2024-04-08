中職》4月台南主場強碰兄弟、台鋼！ 統一獅攜手府城三大品牌美食

統一獅攜手府城三大品牌美食，臺南400主題週將匯聚臺南美食、棒球與城市文化的盛會。（獅隊提供）



廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅隊於 4/9 （二） ~ 4/14 （日） 將在臺南主場舉辦《臺南400》主題週，特別與臺南餐飲品牌台灣番薯丸、錦霞樓、SHOJO燒肉攜手合作，本週於臺南球場共同推出《臺南400美食套組》與賽後贏球加碼抽和牛兌換券活動，帶來一場以匯聚臺南美食、棒球和城市文化的盛會。

統一7-ELEVEN獅隊為歷史最悠久的臺南在地職棒隊伍，統一7-ELEVEN獅蘇泰安總經理表示，除了職棒長期發展之外、也同步推廣臺南在地文化等領域不遺餘力。本次特別結合榮獲米其林必比登推薦，同時也是臺南老字號臺菜餐廳「錦霞樓」，將臺灣小吃地瓜球創新經營的在地品牌「台灣番薯丸」，與有燒肉南霸天之稱的「SHOJO燒肉」共同聯名合作。此次合作與《臺南400》「珍視傳統、開創當代、展望未來」的核心價值完美呼應，以職棒賽事搭配臺南美食，向所有參與的球迷們呈現臺南的城市魅力。

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台灣番薯丸作為臺南在地知名小吃品牌，長久以來致力將傳統臺灣小吃地瓜球與創新口味做結合，受到許多消費者的青睞。他們推出的臺南400限定包裝「經典地瓜球」，象徵著對臺南這座城市的熱愛與對自己未來的展望，希望秉持臺南先人們篳路藍縷、開創新局的勇氣，承先啟後地將產品持續推廣至世界，與世界交陪。

而錦霞樓不僅榮獲米其林必比登推薦，更是臺南老字號臺菜品牌，以其精湛烹飪技藝和優質食材聞名，將傳統臺灣菜餚重新演繹，創造出別具一格的烹飪風格，並受到廣大消費者喜愛。炭烤烏金炒飯為招牌菜品之一，具有獨特的風味和口感，首次將這道經典料理帶到棒球場。

活動期間，球迷們將有機會在統一獅隊臺南主場品嚐到台灣番薯丸的「經典地瓜球」和錦霞樓的「炭烤烏金炒飯」，邊享受棒球比賽帶來的熱血和歡樂。食材均屬當日現做，每日限量販售，售完為止。

此外，在主場賽事贏球後，廣受球迷朋友喜愛的贏球吃肉肉 SHOJO 燒肉抽奬活動，也於本週開始的臺南400主題賽事加碼再多抽 10 位 （不含原先10位），只要於官方社群留言就有機會可以獲得SHOJO 燒肉所提供的和牛兌換券二張。

*統一7-ELEVEN 獅保有活動解釋之權利

統一獅攜手府城三大品牌美食，臺南400主題週將匯聚臺南美食、棒球與城市文化的盛會。（獅隊提供）

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