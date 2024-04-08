MLB》洋基開季戰績寫20年最佳！非「完全體」仍超火燙全靠這點

洋基開季8勝2敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基開季拿下8勝2敗，與海盜並列大聯盟最佳戰績，這也是條紋軍2004年後再度以8勝2敗開季。不過紐媒撰文點出，洋基現在仍非「完全體」，總教練布恩（Aaron Boone）也認為，洋基正才剛要起步。

布恩認為，球隊在進攻方面的表現正要開始起步，「我們能以不同方式贏得比賽，我甚至不覺得我們在進攻端已經磨合完成。但我們正在做我們需要做的事，當必要的時候牛棚也能挺身而出。」

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紐媒《NJ.com》指出，即便洋基在昨天得分爆發，單場攻下9分，但在今天賽前，洋基只有4名打者的打擊率超過0.233，只有5人的攻擊指數高於0.666。即便如此，洋基在進攻端仍與上季有巨大差異，那就是洋基正在用高品質的擊球來與投手纏鬥，以更好的速度上壘，以更多元的方式在得分。

洋基現在還不太依賴全壘打，而是將透過耐心擊球換取大量保送，以及努力將球打進場內。《NJ.com》還點出，維杜戈（Alex Verdugo）、威爾斯（Austin Wells）、托瑞斯（Gleyber Torres）、瑞佐（Anthony Rizzo）幾名主力打者都還尚未有成績，更有像拉梅修（DJ LeMahieu）、柯爾（Gerrit Cole）等人在傷兵名單，可以想像洋基「完全體」的實力。

開季表現出色的游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）表示，洋基非常全面，球員互相支持，「我們知道可以透過很多不同的方式來擊敗對手。」《NJ.com》則表示，時間會證明洋基是否能堅持下去，但目前的打法，對於想在季後賽舞台拚博的洋基來說，是個很不錯的勝利方程式。

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