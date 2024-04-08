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網球》金恩盃明天登場 台灣一姐謝淑薇領軍迎戰中國

2024/04/08 15:48

詹皓晴賽前練球。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024年金恩盃亞大區一級賽明天在中國長沙月亮島紅土公園點燃戰火，8日隊長會議抽出首日賽事對戰組合，台灣隊第一天將對上中國隊，面對陣中5位球員全都在女單、女雙世界排名前60的對手，連續第3年擔任台灣隊教練的何智仁表示，就是抱著學習的心態，努力爭取佳績。

金恩盃亞大區第一級共有6隊角逐，包括台灣隊、紐西蘭、大洋洲、印度、南韓以及地主中國，5隊打單循環賽，每隊各打3場，採「2單1雙制」，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名明年落入亞大區二級，此次大會也宣布不會一次公布每天對戰組合，開賽前一天才會公布隔日的對戰，而台灣隊首戰將碰上地主中國。

金恩盃攸關奧運參賽資格，國際網總規定，參加奧運選手必須在奧運周期內，至少代表國家參加兩次2次金恩盃，也是巴黎奧運前各國選手練兵最好的機會，中國隊這次精銳盡出，除了有女單世排第8、獲得今年澳網女單亞軍的中國一姊鄭欽文，還有「左右雙王」王欣瑜、王曦雨，以及世大運單打金牌郭涵煜。

台灣隊這次陣中也有8座大滿貫雙打冠軍、女雙世界球后謝淑薇坐鎮，還有杭州亞運女雙金牌詹皓晴，杭州女雙、混雙銀牌梁恩碩，成都世大運女單銀牌楊亞依，以及台英混血好手葛藍喬安娜。

台灣隊教練何智仁說：「這次中國隊陣容是相當強大，頂尖選手在國際表現得也非常好，這次能交手對我們來說也是很好的學習機會。」

海峽兩岸之前在金恩盃（前稱聯邦盃）一共交手12次，對岸以8勝4敗領先寶島女將，雙方最近一次對戰是2020在杜拜的亞大一級，當時中國以3：0獲勝。

至於台灣隊上一次擊敗中國是在2016泰國華欣的亞大一級，台灣隊靠著張凱貞、謝淑薇拿下單打勝利，以2：1擊敗中國，最後獲得冠軍，取得角逐世界二組升降賽資格，接著升降賽再扳倒波蘭，首度闖進世界二組。

台灣隊教練何智仁。（四維體育推廣教育基金會提供）

台灣隊教練何智仁（左二）參加賽前隊長會議。（四維體育推廣教育基金會 提供）

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